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Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kutluhan Taşkın atandı.

Türk Eximbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar ile Sayın Kutluhan Taşkın Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır." denildi.

Bir önceki başkan istifa etmişti

Bir önceki Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, geçtiğimiz ay görevinden istifa etmişti.

Çelik, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden de emekliliğini istemişti.

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Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

Kutluhan Taşkın kimdir?

1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladı. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2003-2007 ve 2009-2011 yılları arasında Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı, 2016-2018 yılları arasında ise Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

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2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten yürüttü.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atandı ve bu görevini Ekim 2026 tarihine kadar sürdürdü.

20 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, 19 Ekim 2026 tarihli ve 2026/347 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.

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Evli ve bir çocuk babasıdır.

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Kutluhan Taşkın kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın hayatı ve biyografisi