Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,8 düşüşle günü 6 milyon 10 bin liradan tamamladı.

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Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) günün sonunda 6 milyon 10 bin lira oldu.

Fiyat 5 milyon 845 bin ile 6 milyon 145 bin lira arasında

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 845 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 145 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu.

Dün günü 6 milyon 120 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün bu seviyenin altına indi.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 22 milyar 883 milyon 642 bin 603,02 lira (22.883.642.603,02 lira), işlem miktarı ise 3 bin 857,47 kilogram oldu.

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Tüm metallerde işlem hacmi 23 milyar 481 milyon lirayı aştı

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 23 milyar 481 milyon 633 bin 180,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Standart altının önceki kapanışı kilogram başına 6.120.000,00 lira, ons başına 3.690,00 dolar olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde en düşük seviye 5.845.000,00 lira ile 3.510,00 dolar, en yüksek seviye ise 6.145.000,00 lira ile 3.700,00 dolar oldu.

Kapanış 6.010.000,00 lira ve 3.698,00 dolar, ağırlıklı ortalama ise 5.956.166,46 lira ve 3.650,65 dolar oldu.

Toplam işlem adedi 419 oldu.

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