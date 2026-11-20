İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 2 artarak 2 milyon 68 bin 357 kişiyle tüm zamanların en yüksek eylül seviyesine ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 16 milyon 448 bin 397 oldu.

Ticaret-hizmet sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 2,3 arttı, sanayi sektöründe ise yüzde 1,2 azaldı.

2 milyon 68 bin 357'ye ulaşan inşaat sektörü ücretli çalışan sayısı, yüzde 2 artışla eylül ayları itibarıyla en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yılın eylül ayıyla kıyaslandığında sektörde çalışan sayısı 41 bin 477 arttı.

Eylül verilerine göre çalışanların 1 milyon 333 bin 991'i bina inşaatında, 293 bin 227'si bina dışı yapıların inşaatında, 441 bin 139'u ise özel inşaat faaliyetlerinde yer aldı.

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Alt gruplar arasında artış oranı sırasıyla yüzde 0,3, yüzde 13,1 ve yüzde 0,9 oldu.

Artıştaki ana etkenin altyapı yatırımları olduğunu sektör temsilcileri bildirdi.

Hepşen: Artışın yüzde 82'si bina dışı inşaat faaliyetlerinden kaynaklanıyor

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, eylül ayı itibarıyla inşaat sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre 41 bin 477 kişilik istihdam artışı yaşandığını belirtti.

Hepşen, "Bu artışın yaklaşık 34 bin kişisi, yani yüzde 82'si bina dışı inşaat faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bina dışı inşaat faaliyetlerinin toplam içerisindeki payı yaklaşık yüzde 14 olmasına rağmen istihdam artışının yüzde 82'sini karşılaması oldukça önemli." dedi.

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Üretim Endeksi verilerinin de bu değerlendirmeyi desteklediğini bildiren Hepşen'in aktardığına göre, eylülde yıllık bazda inşaat üretimi yüzde 6,3, bina inşaatı üretimi yüzde 9,3 ve özel inşaat faaliyetlerindeki üretim yüzde 8,9 geriledi, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 12,7 artış görüldü.

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Hepşen: Artışta özellikle altyapı yatırımları etkili

Altyapı yatırımlarının artışta özellikle etkili olduğuna işaret eden Hepşen, "Dolayısıyla bugün inşaat sektöründe istihdamı artıran faaliyetlerin ağırlıklı olarak altyapı ve mühendislik projeleri olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Hepşen, özellikle kara yolu, demir yolu, metro, köprü, tünel ve enerji tesislerine yönelik altyapı yatırımlarının istihdamı artırdığını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki yeniden yapılanmanın da konut üretiminin yanı sıra yeni yaşam alanlarının gerektirdiği altyapı yatırımlarını beraberinde getirdiğini ifade etti.

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Hepşen: İnşaat sektöründe istihdam artışı konut piyasasındaki toparlanmayı yansıtmıyor

Konut satışlarındaki gerilemeye rağmen çalışan sayısının artmasında çelişki bulunmadığını söyleyen Hepşen, ulaştırma ve özellikle demir yolu projelerinin istihdamı desteklediğini de ifade etti.

Konut satışlarıyla üretim arasında zamansal farklılık bulunduğuna dikkat çeken Hepşen, talepteki bozulmanın üretim ve istihdama gecikmeli yansıdığını, devam eden projelerin önemli bölümünün ise 2-3 yıl önce alınan yatırım kararlarına dayandığını kaydetti.

Hepşen, yılın 10 ayında toplam konut satışlarının yüzde 9,2, ikinci el satışların yüzde 12,3 gerilediğini, ilk el satışlardaki düşüşün ise yüzde 2,4'te kaldığını söyledi.

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Bina inşaatlarının hastane, okul, fabrika, lojistik merkezi, otel ve ticari gayrimenkul projelerini de kapsadığını anımsattı.

Firmaların, nitelikli iş gücünü korumak ve projelerini tamamlamak için çalışanlarını bünyelerinde tutabileceğini söyleyen Hepşen, bunun uzaması halinde işçilik maliyetleri ve karlılık üzerinde baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Hepşen, inşaat sektörünün iki farklı dinamikle hareket ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tarafta kamu yatırımları ve altyapı projeleriyle desteklenen bir inşaat faaliyeti, diğer tarafta yüksek finansman maliyetleri ve hanehalkının satın alma gücündeki sınırlamalar nedeniyle baskı altında kalan bir özel sektör konut piyasası var. Faizlerin gerilemesiyle özel sektör konut yatırımlarının da yeniden ivme kazanması halinde inşaat sektöründe yeni istihdam rekorları görebiliriz. Ancak bugün ulaştığımız istihdam seviyesini, konut piyasasında geniş tabanlı bir toparlanmanın başladığı şeklinde yorumlamak için henüz erken olduğunu düşünüyorum."

Ekiz: Altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri sektördeki istihdamı destekliyor

Konut satışlarında yavaşlama yaşansa da altyapı, enerji, sanayi ve kentsel dönüşüm projelerinin sektördeki istihdamı desteklediğini bildiren Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, inşaat sektörünün çok geniş bir faaliyet alanına sahip olduğunu söyledi.

Ekiz, "Konut satışları yavaşladığında dahi yol, köprü, tünel, altyapı hatları, enerji tesisleri, sanayi yapıları, kamu binaları ve kentsel dönüşüm projeleri istihdamı destekleyebiliyor. Özellikle bina dışı inşaat faaliyetlerindeki yüzde 13,1’lik artış, kamu ve özel sektör kaynaklı büyük ölçekli projelerin sektöre önemli katkı sağladığına işaret ediyor." dedi.

Şişik: Kalifiye iş gücünü kaybetmek istemiyorlar

Bina inşaatlarında çalışan sayısının kısmen arttığını aktaran Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, "Bu durum kentsel dönüşüm faaliyetleri ve Anadolu'da yoğunlaşan konut projeleriyle ilgili bir durum." dedi.

Şişik, ruhsatı daha önce alınmış ve taahhüdü verilmiş büyük projelerin kaba ve ince işçilik aşamalarında istihdamın devam ettiğini, bu nedenle sahadaki çalışan sayısının azalmadığını dile getirdi.

Şişik, "Son yıllarda yaşanan eleman sıkıntısı nedeniyle inşaat firmaları, işler yavaşlasa bile ellerindeki kalifiye ekipleri, ustaları ve mühendisleri kaybetmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

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