Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" (AB'de Üretilmiştir) modeli ve korumacı ticaret politikalarına karşı yoğun diplomasi yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'deki otomotiv sanayisinde Avrupalıların 25 milyar dolarlık yatırımı var. Yatırımda, üretimde, ihracatta ve ithalatta yaklaşık yüzde 75'lik bir paya sahipler. Bu nedenle Türk otomotiv ana ve yan sanayii ile Türk ve Avrupalı müteşebbisler arasında kurulan entegre arz-tedarik zincirinin hak ve menfaatlerini birlikte koruma çabası içindeyiz" dedi.

ÜRETİCİ VE İHRACATININ HAKKINI KORUMAK İÇİN YOĞUN MESAİ

Almanya'daki Türk iş insanlarıyla Türkiye Berlin Büyükelçiliği'nde bir araya gelen Bolat, Türkiye olarak 1996'da yürürlüğe giren Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin ve demir-çelik alanındaki STA'nın uluslararası anlaşmalar olduğunu hatırlattıklarını belirtti. Bolat, "Ahde vefa ilkesi gereğince bu anlaşmalara tam olarak uyulması gerektiğini vurguluyoruz. Bir yılı aşkın süredir hükümet ve iş dünyası kuruluşlarımızla tam bir takım çalışması içindeyiz. AB Komisyonu, Konseyi, Avrupa Parlamentosu, raportörler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde ülkemizin ve sanayicilerimizin haklarını korumak için yoğun diplomasi yürütüyoruz" dedi. Bolat, son bir yılda üye ülkeler ve Brüksel nezdinde 100'e yakın önemli ziyaret ve toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

BOLAT: GÜMRÜK BİRLİĞİ HAKLARIMIZI TANIYIN

Daha sonra "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"nde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, AB'ye “Gümrük Birliği haklarımızı tanıyın” çağrısı yaptı. Bolat, “Biz ayrıcalıklı bir muamele talep etmiyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) 30 yıllık Gümrük Birliği'nden doğan haklarımızı ve Türkiye'nin özgün konumunu tanımasını istiyoruz. Türkiye'de üretilen bir araç, başından sonuna kadar bir Avrupa değer zincirinin ürünüdür. Siyasetçilerin otomotiv sektörünün bu çok önemli çağrılarına kulak vermesini umuyoruz” diye konuştu.

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OTO İHRACATI YÜZDE 68 DÜŞEBİLİR

Bolat, Türkiye'nin "Made in EU" çerçevesine tam olarak dahil edilmemesinin ağır ekonomik maliyetler doğuracağı uyarısında bulundu. Sektörün yaptığı simülasyon sonuçlarını paylaşan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu senaryo, AB'ye otomotiv ihracatımızda 4 yıl içinde yüzde 53, 2035 yılında ise yüzde 68 oranında düşüşe yol açacaktır. Böyle bir durumda her iki taraf da ciddi ekonomik bedeller ödeyecek, fiyat artışları enflasyonu tetikleyecek ve tedarik zincirleri kırılacaktır. 2035 yılına kadar Türkiye'de yaklaşık 330 bin istihdam ve 20 milyar avroluk otomotiv ihracatı risk altına girecektir. Aynı şekilde AB tarafında da yaklaşık 250 bin istihdam, 21 milyar avroluk AB otomotiv ihracatı ve 6 milyar avroluk AB bağlantılı tedarikçi iş hacmi tehlikeye düşecektir."

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