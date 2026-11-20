Türkiye’nin kıtalararası ikinci görevine çıkan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı. 30 Ekim’de Mersin Taşucu Limanı’ndan hareket eden gemi, Pakistan deniz sahalarında iki ayrı bölgede 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, operasyonun Türkiye’nin derin deniz aramacılığı tecrübesini dost Pakistan ile yeni başarılara dönüştüreceğini belirtti.

İKİ SAHADA ARAŞTIRMA YAPACAK

Oruç Reis, ilk olarak Indus-C Blok'taki Marjan 3B Sismik Projesi kapsamında Karaçi açıklarında 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu veri toplayacak. Yaklaşık 50 gün sürmesi planlanan çalışmanın ardından gemi, Makran Blokları'nda 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik araştırma gerçekleştirecek. Bu operasyonun da 25 günde tamamlanması öngörülüyor. Geminin Pakistan'a ulaşması dolayısıyla 20 Kasım'da Bakan Bayraktar'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

2017'de yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, Somali'deki 9 aylık ilk kıtalararası görevinde 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri topladı. Bu çalışmalar, Türkiye'nin Somali'deki ilk derin deniz sondajına zemin hazırladı. 87 metre uzunluğundaki gemi, iki ve üç boyutlu sismik araştırma kapasitesiyle petrol ve doğal gaz aramalarında görev yapıyor.

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