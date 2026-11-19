Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki asırlık kardeşlik bağlarının bugün ticaret, yatırım ve ortak projelerle güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda geçen yıl 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, “İnanıyorum ki bu hedeflere ulaşmamızda ulaştırma ve lojistik alanındaki iş birliğimiz belirleyici bir rol oynayacaktır” diye konuştu.

Son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirirken Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürmeyi esas aldıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi büyük yatırımlarla kıtalar arası ulaşım bağlantılarını güçlendirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, bu projelerde edindikleri mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaya büyük önem verdiklerini aktardı.

'TÜRK FİRMALARININ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Özbekistan'da halen 2 bin 200'ü aşkın Türk sermayeli şirketin faaliyet göstermesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin ülkede bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam değerinin 9,5 milyar doları aştığını bildirdi. Uraloğlu, “Özbekistan'ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini; özellikle otoyol, demir yolu, havalimanı ve lojistik merkezi projelerinde yeni ortaklıklar kurulmasını arzu ediyoruz. Kamu-özel iş birliği modeli dahil olmak üzere farklı yatırım ve finansman imkanlarını Özbek dostlarımızla birlikte değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Orta Asya'yı Anadolu'ya bağlayan İpek Yolu'nun bugün Orta Koridor ile yeniden hayat bulduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak Orta Koridor'un sunduğu imkanlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. Hazar geçişlerinin etkinliğini artırmak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaları geliştirmek ve alternatif güzergahları güçlendirmek ortak önceliklerimiz arasındadır. Böylece Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve limanlarımız vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırabiliriz” dedi.

'TAŞIMALARIMIZI TÜM ALTERNATİFLERİ KULLANARAK ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Şubat ayında İstanbul'da Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile yaptıkları görüşmelerde farklı güzergahları ele aldıklarını hatırlatan Uraloğlu, kara yolu ve demir yolu taşımalarını tüm alternatifleri kullanarak artırmak istediklerini, güzergahların çeşitlendirilmesinin ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırırken tedarik zincirlerinin dayanıklılığını da artıracağını kaydetti. Ocak ayında Ankara'da uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladıklarını anımsatan Uraloğlu, bu alandaki iş birliğini önümüzdeki dönemde somut çalışmalarla ilerleteceklerini belirtti. Kara yolu taşımacılığında geçiş belgelerinin tüm türlerini ücretsiz hale getirdiklerini ve Türkiye olarak elektronik geçiş belgesi uygulamasını uluslararası kara yolu taşımacılığında ilk kez Özbekistan ile hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, bu öncü uygulamayı daha da geliştirerek taşımacıların işlerini kolaylaştırmayı ve ticaretin önündeki bürokratik engelleri azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

Sivil havacılıkta karşılıklı uçuş imkanlarının geliştirilmesini de önemsediklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, şehirler arasındaki doğrudan bağlantıların artmasının turizmin yanı sıra yatırımcıların ve iş insanlarının hareketliliğine katkı sağlayacağını söyledi. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu hattının tamamlandığında mevcut taşımacılığa önemli bir ivme kazandıracağını değerlendirdiklerini kaydeden Uraloğlu, iş dünyasının önünü açmayı ve girişimlerini desteklemeyi görev bildiklerini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk ve Özbek firmalarının geliştireceği ortak projelere destek vermeye hazır olduklarını yineleyen Uraloğlu, ortak yatırımlarla kurulacak yollar, demir yolları ve lojistik bağlantılarla iki ülkenin halklarını ve ekonomilerini birbirine daha da yakınlaştırma çağrısında bulundu.

Reklam Reklam

Ekonomi

Türk dünyasına ortak banka teklifi

Ekonomi

Pasifik Eurasia uluslararası taşıma anlaşmalarıyla büyüme hedeflerini güçlendirdi