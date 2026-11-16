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Pasifik Eurasia uluslararası taşıma anlaşmalarıyla büyüme hedeflerini güçlendirdi

12:47, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yaş sebze ve meyve taşımacılığı için hazırlıklarını tamamlayan Pasifik Eurasia, kasım ayında varış yapacak deneme treninin ardından soğutuculu konteynerlerle düzenli seferlere başlayacak.

Pasifik Eurasia, Logitrans 2026 Fuarı’nı Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan taşıma anlaşmaları ve yeni iş birlikleriyle tamamladı. Avrupa–Türkiye hattında faaliyet gösteren bir operatörle haftalık frekansın dörtten yediye çıkarılması, diğer bir operatörle haftalık 15 tren seferi düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlayan şirket, çelik, vagon ve maden taşımacılığında da yeni adımlar attı.

Pasifik Holding’in uluslararası lojistik şirketi Pasifik Eurasia, 11–13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda uluslararası taşımacılık ağını genişletmeye yönelik önemli adımlar attı. Demiryolu işletmecileri, lojistik şirketleri ve farklı sektörlerden ihracatçılarla gerçekleştirilen görüşmelerde tren seferlerinin artırılması, yeni taşıma projelerinin hayata geçirilmesi ve mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar öne çıktı.

2026 yılının ilk dokuz ayında Orta Koridor üzerinden gerçekleştirdiği taşımaların tonajını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 artıran Pasifik Eurasia, fuarda sağlanan anlaşmalar ve fuarla aynı dönemde Çinli lojistik şirketiyle imzalanan stratejik iş birliği mutabakatıyla 2027 yılı büyüme hedeflerini güçlendirdi.

“Yeni anlaşmalarla uluslararası taşıma ağımızı büyütüyoruz”

Pasifik Eurasia Genel Müdürü Emre Sarıcan, Logitrans Fuarı’nın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Orta Koridor'un canlandırılması ve uluslararası taşımacılıkta daha etkin bir güzergâh haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Logitrans’ta gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri yeni taşıma anlaşmalarına ve somut iş birliklerine dönüştürdük. İhracatçılarımızın farklı pazarlara erişimini destekleyen, düzenli ve ihtiyaçlarına uygun taşıma çözümlerine odaklanıyoruz. Yeni anlaşmalarımız, mevcut müşterilerimizle iş birliğimizi geliştirirken farklı ürün gruplarında da hizmetlerimizi genişletmemize olanak sağlıyor. 2027 yılında önceliğimiz, uluslararası bağlantılarımızı güçlendirerek artan taşıma talebini karşılamak ve ihracatçılarımıza daha geniş bir coğrafyada entegre lojistik çözümleri sunmak. Türkiye'nin uluslararası ticaretteki stratejik konumunu güçlendirecek projelere ve iş birliklerine öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Avrupa–Türkiye hattında 2 yeni anlaşma

Pasifik Eurasia, Avrupa merkezli bir demir yolu operatörüyle Avrupa–Türkiye hattındaki haftalık tren sayısının dörtten yediye çıkarılması konusunda anlaşma sağladı. Şirket, ayrıca başka bir Avrupa merkezli operatörle de 2027’de haftalık 15 tren seferi gerçekleştirilmesi ve Avrupa içinde yeni taşıma projelerinin birlikte geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Avrupa–Türkiye taşımalarının Kafkasya’ya uzatılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi de kararlaştırıldı.

Yaş sebze ve meyve taşımalarında düzenli seferler başlayacak

Yaş sebze ve meyvenin soğutuculu (reefer) konteynerlerle taşınmasına yönelik hazırlıklarını tamamlayan Pasifik Eurasia, kasım ayında varış yapacak deneme treninin ardından düzenli seferlere başlayacak. Şirket, yeni hizmetiyle uluslararası demir yolu taşımacılığında hizmet verdiği ürün gruplarını genişletecek.

İhracat taşımalarında yeni anlaşmalar ve sevkiyatlar

Pasifik Eurasia, Türkiye’nin en büyük çelik üreticilerinden biri olan müşterisiyle sözleşme imzaladı. Üreticinin 2027 yılı boyunca Azerbaycan’a gerçekleştireceği tüm ihracatın taşınması konusunda anlaşma sağlayan şirket, ilk siparişlere ilişkin işlemleri başlattı. İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren maden şirketleriyle de Azerbaycan ve Kazakistan’a yönelik ihracatın demir yoluyla taşınması konusunda anlaşmalar sağlandı ve sevkiyatlar başladı. Kafkasya’dan Yenice, İskenderun, Köseköy, Aliağa ve Biçerova terminallerine konteynerlerle sanayi kömürü taşınmasına yönelik görüşmelerde ise deneme sevkiyatları için son aşamaya gelindi. Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya ve elektronik üreticilerinden biriyle de 2027 yılında Türkiye’den Kafkasya’ya yönelik ihracat taşımalarının demir yoluyla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Vagon ihracatı ve bakım taşımalarında yeni iş birliği

Pasifik Eurasia, Türkiye’nin önde gelen vagon üreticilerinden biriyle, üreticinin 2027 yılında Avrupa’ya ihraç edeceği vagonların taşıma operasyonlarını üstlenmek üzere ön mutabakat sağladı. Şirket ayrıca, aynı üreticinin Avrupa’da kullanılan vagonlarını bakım ve onarım için Türkiye’ye getirmek ve bakım sonrasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ulaştırmak üzere yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya geldi.

Çinli lojistik şirketiyle Orta Koridor odaklı stratejik mutabakat

Pasifik Eurasia, fuarla aynı dönemde Çin’in Xi’an kentinde faaliyet gösteren Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. ile stratejik iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Yıllık 5,4 milyon TEU elleçleme kapasitesine sahip olan Çinli şirket, 2025 yılında 6.037 tren seferi gerçekleştirdi. Mutabakat kapsamında taraflar, Bakü–Tiflis–Kars (BTK) Demiryolu Hattı üzerinden Orta Koridor’da Çin–Türkiye arasında ve Türkiye üzerinden Avrupa, Körfez Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanan güzergâhlarda çift yönlü blok tren taşımacılığını geliştirmeyi hedefliyor. Mevcut hatlarda sefer sıklığının ve kapasitenin artırılması, yeni blok tren hatlarının oluşturulması, ortak altyapı yatırım planları, navlun tarifeleri ve ekipman yönetimine yönelik çözümler de iş birliğinin kapsamına giriyor.

Haziran ayından bu yana Çin’in Chongqing kentinden Türkiye’ye haftalık düzenli blok tren seferleri gerçekleştiren Pasifik Eurasia, 2027 yılında Çin’de yeni çıkış noktaları oluşturmayı, mevcut servislerinin sıklığını artırmayı ve terminal bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Başlıklar :emre sarıcanpasifik eurasiapasifik holdinglogitrans fuarı
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Pasifik Eurasia uluslararası taşıma anlaşmalarıyla büyüme hedeflerini güçlendirdi
Yaş sebze ve meyve taşımacılığı için hazırlıklarını tamamlayan Pasifik Eurasia, kasım ayında varış yapacak deneme treninin ardından soğutuculu konteynerlerle düzenli seferlere başlayacak.
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