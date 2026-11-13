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BİM'den dev satın alma hamlesi: Ünlü üreticiyi bünyesine kattı

09:15, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 09:56, 13/11/2026, Cuma
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM, uzun süredir tedarikçileri arasında yer alan kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık üreticisi Milhans Gıda'nın tüm hisselerini devraldı. Rekabet Kurumu onayının ardından gerçekleşen satın almada kullanılan girişim sermayesi yatırım fonu yöntemi sektörde dikkat çekti.

Perakende sektörünün dev markası BİM, tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla önemli bir satın almaya imza attı. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre BİM; kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık alanlarında Türkiye'nin ikinci büyük özel markalı (private label) üreticisi konumundaki Milhans Gıda'yı bünyesine kattı.

Rekabet Kurumu'nun belirli taahhütler çerçevesinde onayladığı devir işlemi, finansal yapısıyla öne çıktı. Otto ve List gibi tescilli markalarıyla bilinen Milhans Gıda'nın hisseleri, doğrudan şirket tüzel kişiliği yerine Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden devralınarak BİM çatısı altına girdi. Uzmanlar, bu yöntemin stopaj muafiyeti başta olmak üzere önemli vergisel ve operasyonel avantajlar sunarak sermaye verimliliğini artırdığına dikkat çekiyor.

JAPONYA'DAN ABD'YE İHRACAT YAPAN DEV ÜRETİCİ

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, tonaj bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci özel markalı tedarikçisi olarak biliniyor. Üretim faaliyetlerini Gebze'deki 25 bin metrekarelik fabrikasında sürdüren ve Japonya'dan ABD'ye kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapan şirket, uzun süredir BİM'in fason üreticileri arasında yer alıyordu.

Satın almaya imza atan BİM'in 2026 yılı finansal verileri de dikkat çekiyor. Yılın ikinci çeyreğinde 221,9 milyar lira gelir elde eden ve 275 yeni mağaza açan BİM, toplam mağaza sayısını 14 bin 851'e çıkardı. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki toplam hasılatı ise 450 milyar lira seviyesine ulaştı.


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Başlıklar :bimmilhans gıdagebze
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BİM'den dev satın alma hamlesi: Ünlü üreticiyi bünyesine kattı
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