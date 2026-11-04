Penta Teknoloji 2026’nın ilk 9 ayında güçlü performansını sürdürdü
Bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, 2026 yılının 9 aylık döneminde güçlü finansal performansını sürdürdü. Şirketin konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış göstererek 28 milyar TL’ye yükseldi.
Global ve yenilikçi teknoloji ürünlerini bilişim ekosistemiyle buluşturan Türkiye’nin önde gelen katma değerli teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Penta Teknoloji’nin 9 aylık konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 28 milyar TL’ye yükselirken, brüt kârı da yüzde 33 artışla 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket 301 milyon TL vergi öncesi kâr elde ederken, FAVÖK’ü yüzde 32 artışla 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı. FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.
Fatih Erünsal: Teknoloji ekosistemindeki konumumuzu verimlilik ve kârlılık odağıyla büyüyerek güçlendiriyoruz
Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin 9 aylık performansını şöyle değerlendirdi: