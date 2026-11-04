Penta Teknoloji 2026’nın ilk 9 ayında güçlü performansını sürdürdü

Besler döngüsel bereket yaklaşımıyla sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ediyor

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren, sektörün öncü şirketlerinden Besler, 9. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. “Döngüsel Bereket” yaklaşımıyla hazırlanan rapor, sürdürülebilirliği çevresel, ekonomik ve toplumsal değer yaratmanın temel unsuru olarak ele alıyor. Besler’in doğal kaynakları korumaya, üreticileri güçlendirmeye ve uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik çalışmalarını ise “Doğayı Besler, Değeri Besler, Geleceği Besler” başlıkları altında ortaya koyuyor. Raporda açıklanan 2025 yılı sonuçları arasında, şirketin operasyonlarından kaynaklanan toplam Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 21 azaltılması, 2 bin 181 kadın üreticinin eğitim programlarına katılması, güneş enerjisi yatırımlarının sürdürülmesi ve Ar-Ge yatırımlarının 90,7 milyon TL’ye ulaşması öne çıkıyor. Bu sonuçlar, Besler’in sürdürülebilirlik yaklaşımını somut uygulamalara ve ölçülebilir çıktılara dönüştürdüğünü gösteriyor.