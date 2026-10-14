TSE 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak: İşte şartlar ve başvuru tarihleri
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda toplam 17 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Adaylar başvurularını 15-25 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bilişim kadrolarını güçlendirmek üzere yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre kurum; kıdemli sistem uzmanı, kıdemli veri tabanı uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı ile yazılım geliştirme uzmanı pozisyonları için toplam 17 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-25 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TSE-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ([https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)) adresi üzerinden müracaat edebilecek. Gerekli şartları sağlayan adaylar, sahip oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına göre belirtilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.