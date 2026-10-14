TSE 17 sözleşmeli bilişim personeli alacak: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bilişim kadrolarını güçlendirmek üzere yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre kurum; kıdemli sistem uzmanı, kıdemli veri tabanı uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı ile yazılım geliştirme uzmanı pozisyonları için toplam 17 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-25 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TSE-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ([https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim](https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)) adresi üzerinden müracaat edebilecek. Gerekli şartları sağlayan adaylar, sahip oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına göre belirtilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Başvuruların ardından değerlendirme sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak. Sınav komisyonunun gerek görmesi halinde pozisyona göre uygulamalı veya yazılı sınav da yapılabilecek. Sınavın yeri ve tarihi TSE'nin resmî internet sitesindeki ( www.tse.org.tr ) "Duyurular" kısmından ilan edilecek. Sınavda başarılı olanlar en yüksek puandan sıralanarak asıl ve yedek adaylar belirlenecek; atanan adayların kanuni süre içinde sözleşme imzalayarak göreve başlaması gerekecek.

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