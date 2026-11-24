İSRA Holding’in Ağrı’da “Bir Kuşak, Bir Yol” güzergahı üzerinde geliştirdiği, Ağrı'nın ilk karma yaşam projesi olarak tasarlanan V Premium; konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, konaklama ve sosyal yaşam alanlarını tek bir merkezde buluşturuyor. Stratejik konumu ve çok yönlü yatırım modeliyle dikkat çeken projede, konutlar için 2 milyon 950 bin TL peşinat ve 36 ay vade farksız ödeme imkânı sunulurken, home ofislerde ise 2 milyon 500 bin TL peşinat ve 24 ay vade farksız ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu kampanyalardan bağımsız olarak konutlarda 48 aya, home ofislerde ise 36 aya kadar vade farksız ödeme seçenekleri de bulunuyor. Firma bünyesinde taksit imkânının sunulduğu projede kampanyalar 31 Aralık'ta sona eriyor. 8 bloktan meydana gelen ve 23 bin 480 metrekarelik proje alanına sahip olan V Premium'da 12 bin 912 metrekarelik yeşil alan yer alıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde geliştirdiği yatırımlarla faaliyetlerini sürdüren İSRA Holding, Ağrı'da hayata geçirdiği V Premium projesiyle gayrimenkul sektöründeki yatırım vizyonunu Doğu Anadolu Bölgesi'ne taşıyor. Modern mimari anlayışı, farklı ihtiyaçlara yönelik yaşam alanları ve ticari fonksiyonlarıyla öne çıkan V Premium, konut ve ticareti bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Bölgenin değişen yaşam standartlarına ve yatırımcı beklentilerine yanıt vermek üzere geliştirilen proje, Ağrı başta olmak üzere bulunduğu bölgenin kentsel gelişiminde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.

KONUTTAN TİCARETE TÜM İHTİYAÇLAR TEK PROJEDE

V Premium, geleneksel konut projelerinden farklı olarak yaşamın tüm ihtiyaçlarını aynı merkezde karşılamayı amaçlayan karma kullanım modeliyle öne çıkıyor. Projede konut ve rezidans bloklarının yanı sıra V Mall Ağrı Alışveriş Merkezi, cadde mağazaları, home ofisler, Aurica Suites Hotel ve sosyal yaşam alanları bulunuyor.

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Farklı yaşam tarzlarına ve aile yapılarına hitap eden projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yanı sıra bu daire tiplerinin loft versiyonları da satışa sunuluyor. 130 metrekareden başlayarak 325 metrekareye kadar ulaşan farklı büyüklüklerdeki konutlar, geniş yaşam alanları, modern mimari detayları ve Ağrı Dağı manzarasıyla dikkat çekiyor.

Konutların yanı sıra profesyonel çalışma hayatına yönelik geliştirilen home ofisler ve konaklama ihtiyacına cevap verecek Aurica Suites Hotel de projenin önemli bileşenleri arasında bulunuyor. Projede 1+1, 2+1 ve loft seçenekleriyle sunulan home ofisler, 75 metrekareden başlayarak 210 metrekareye kadar ulaşan farklı büyüklükleriyle dikkat çekiyor. Modern iş yaşamının değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlanan home ofisler, çalışma ve yaşam alanlarını bir arada değerlendirmek isteyenlere alternatifler sunuyor.

V Premium bünyesinde yer alan spor salonu, spa, yeşil alanlar ve sosyal donatılar ise sakinlerine günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarını tek noktadan karşılama imkânı sunmayı amaçlıyor.

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KONUTLARDA 2 MİLYON 950 BİN TL PEŞİNAT VE 36 AY VADE FARKSIZ ÖDEME FIRSATI

V Premium, sunduğu yaşam olanaklarının yanı sıra konut sahibi olmak isteyenlere ve gayrimenkul yatırımcılarına yönelik avantajlı ödeme koşullarıyla da öne çıkıyor. Projede hayata geçirilen kampanya kapsamında 2 milyon 950 bin TL peşinat ve 36 ay vade farksız ödeme imkânı sunuluyor. Bu kampanyadan bağımsız olarak uygulanan ikinci ödeme seçeneğinde ise 48 aya kadar vade farksız ödeme fırsatı bulunuyor.

Konut alıcılarına finansman konusunda esneklik sağlayan projede, firma bünyesinde taksit imkânı da sunuluyor. Farklı bütçe ve ödeme tercihlerine hitap eden kampanyalar, konut sahibi olmak isteyenlere alternatif finansman modelleri oluştururken gayrimenkul yatırımlarını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyalar, V Premium'un 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri ile bu dairelerin loft versiyonlarına yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Proje, farklı büyüklüklerdeki konut alternatifleri ve esnek ödeme koşullarıyla bölgedeki konut talebine yanıt vermeyi amaçlıyor.

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HOME OFİSLERDE 2,5 MİLYON TL PEŞİNAT VE 24 AY VADE FARKSIZ ÖDEME İMKÂNI

V Premium, konut seçeneklerinin yanı sıra home ofis yatırımcılarına yönelik avantajlı ödeme koşullarıyla da öne çıkıyor. Projede yer alan 75 metrekareden 210 metrekareye kadar farklı büyüklüklerdeki 1+1, 2+1 ve loft home ofisler, 2 milyon 500 bin TL peşinat ve 24 ay vade farksız ödeme imkânıyla satışa sunuluyor. Bu kampanyadan bağımsız olarak uygulanan ikinci ödeme seçeneğinde ise 36 aya kadar vade farksız ödeme fırsatı sağlanıyor.

Firma bünyesinde taksit imkânının da sunulduğu projede, farklı ödeme alternatifleriyle yatırımcılara finansman kolaylığı sağlanması hedefleniyor. Hem profesyonel çalışma hayatına hem de yatırım amaçlı kullanıma yönelik geliştirilen home ofisler, V Premium'un alışveriş, ticaret ve sosyal yaşam fonksiyonlarıyla bütünleşen yapısı sayesinde dikkat çekiyor.

31 Aralık'ta sona erecek home ofis kampanyaları, Ağrı'nın gelişen ticari potansiyelinden yararlanmak ve modern çalışma alanlarına yatırım yapmak isteyenlere alternatif fırsatlar sunuyor.

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V MALL AĞRI BÖLGE TİCARETİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Projenin önemli bileşenlerinden biri olan V Mall Ağrı, alışveriş, yeme-içme, eğlence ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturan ticari bir merkez olarak tasarlanıyor. Ulusal ve yerel markalara ev sahipliği yapması planlanan alışveriş merkezi, konut ve ofis alanlarıyla bütünleşen yapısıyla gün boyunca canlılığını koruyan bir ticaret noktası oluşturmayı hedefliyor.

V Mall Ağrı'nın yalnızca şehir sakinlerinin değil, çevre illerden ve komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin de alışveriş ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına yanıt vermesi öngörülüyor. Proje bünyesindeki cadde mağazaları ve ticari üniteler, girişimciler ve markalar için yeni yatırım ve kiralama fırsatları sunarken bölgenin perakende sektörüne de katkı sağlamayı amaçlıyor.

STRATEJİK KONUMUYLA YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Ağrı'nın önemli ulaşım akslarından E80/D100 Çevre Yolu üzerinde konumlanan V Premium, Ağrı Otogarı'nın hemen yanında ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında yer alıyor. Proje, şehir merkezine ve havalimanına yaklaşık 10 dakika, üniversiteye ise yaklaşık 5 dakika mesafede bulunuyor.

Gürbulak Sınır Kapısı'na ulaşım avantajı da sunan V Premium, Ağrı'nın uluslararası ticaret yolları üzerindeki stratejik konumundan yararlanmayı hedefliyor. Türkiye'nin İran üzerinden Asya pazarlarına uzanan önemli geçiş noktalarından birinde yer alan proje, bölgenin lojistik ve ticari potansiyelini gayrimenkul yatırımlarıyla bir araya getiriyor.

ALTI ÜLKE PAZARINA HİTAP EDEN YATIRIM VİZYONU

V Premium, yalnızca Ağrı'nın yerel ihtiyaçlarına yönelik bir gayrimenkul yatırımı olmanın ötesinde, bölgesel ölçekte ekonomik hareketlilik oluşturmayı hedefliyor. İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Irak ve Rusya pazarlarını kapsayan geniş ticari etki alanı, projenin yatırım vizyonunda önemli bir yer tutuyor.

Bir Kuşak Bir Yol güzergâhındaki konumuyla dikkat çeken Ağrı, sınır ticareti, lojistik faaliyetler ve uluslararası ticari ilişkiler açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. V Premium, konut, ticaret, ofis ve konaklama fonksiyonlarını bir araya getirerek bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bölgedeki üniversite, sağlık kuruluşları ve gelişen ticari faaliyetlerin oluşturduğu konut ve iş yeri talebi de projenin yatırım potansiyelini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. V Premium'un yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yaşayan ve memleketlerine yatırım yapmak isteyen Ağrılılar için de alternatif bir yatırım fırsatı oluşturması hedefleniyor.

AĞRI'NIN YENİ YAŞAM VE TİCARET MERKEZİ OLACAK

İSRA Holding'in farklı sektörlerdeki yatırım ve geliştirme deneyimiyle hayata geçirilen V Premium, Ağrı'nın modern kentleşme sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. Konut, ticaret, çalışma alanları ve sosyal donatıları bütüncül bir yaklaşımla buluşturan proje, yaşam kalitesini artırırken yeni ticari faaliyetlerin gelişmesine de zemin hazırlamayı hedefliyor.

Ağrı Dağı'nın doğal güzellikleri, bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile uluslararası ticaret potansiyelini bir arada değerlendiren V Premium, şehrin ekonomik ve sosyal dönüşümünde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. İSRA Holding, bu yatırımla Ağrı'yı bölgesel ölçekte daha güçlü bir yaşam, alışveriş ve yatırım merkezi haline getirme vizyonunu ortaya koyuyor.