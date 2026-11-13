Turkcell, dijital ve yeşil dönüşümdeki liderliğini COP31’e taşıyor

2050 net sıfır hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını sürdüren Turkcell, Sektör Ortağı olarak destek verdiği COP31’de dijital ve yeşil dönüşüm vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “İklim hedeflerini, daha temiz enerjiye ve daha verimli üretime dönüşen yatırımlarla hayata geçirmeliyiz. Turkcell olarak ‘daha fazla bit, daha az watt’ anlayışıyla dijital altyapımızı büyütürken enerjimizi daha verimli kullanıyoruz. COP31’de bu deneyimimizi paylaşmak ve teknolojinin iklim mücadelesine katkısını güçlü iş birlikleriyle büyütmek için bulunuyoruz” dedi.