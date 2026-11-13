Türk Telekom'un üçüncü çeyrek geliri 86,4 milyar TL'ye ulaştı: Yatırımlarda güçlü büyüme
Teknoloji vizyonu ve güçlü yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2026’nın üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 11,9 artışla 86,4 milyar TL'ye yükseltti. Türk Telekom’un üçüncü çeyrekteki FAVÖK’ü yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 37 milyar TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrekteki net karı 7,7 milyar TL olan Türk Telekom, lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,2 artışla 27,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.