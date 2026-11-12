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Neova Ideathon 2026’da gençlerden sigortacılığın geleceğine yenilikçi çözümler

İLAN/REKLAM12:12, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Neova Sigorta, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen ve teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çalışmalarıyla sigortacılık sektörünün geleceğine yönelik projelere alan açmayı sürdürüyor.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Sigorta’nın dördüncü kez düzenlediği Ideathon, üniversite öğrencileri ve yeni mezunları “Sigortacılığın Geleceğinde İzin Olsun” temasıyla bir araya getirdi. İki gün süren etkinlikte gençler, mentorluk desteğiyle yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürme fırsatı bulurken, yarışmada dereceye giren ilk üç ekip toplam 250 bin TL ödülün sahibi oldu.

Neova Sigorta tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Neova Ideathon, 6–7 Kasım tarihlerinde Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri ve yeni mezunları bir araya getiren etkinliğe 200’ün üzerinde başvuru yapılırken, 10 takım finale kalmaya hak kazandı.

Bu yıl
“Sigortacılığın Geleceğinde İzin Olsun”
temasıyla düzenlenen Ideathon kapsamında, gençlerin sigortacılık sektörüne yönelik yenilikçi fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri somut projelere dönüştürmeleri amaçlanırken, özgün bakış açıları ve teknoloji odaklı çözüm önerileri ön plana çıktı.

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar problem tanımlama, inovatif düşünme ve ekip çalışmasına yönelik eğitimlerin ardından mentorların rehberliğinde proje geliştirme sürecine başladı. Neova Sigorta’nın farklı birimlerinde görev yapan çalışanlar da mentorluk desteği sunarak bilgi birikimlerini ve sektörel deneyimlerini gençlerle paylaştı. Katılımcılar, mentorların yönlendirmeleriyle fikirlerini geliştirme ve projelerini uygulanabilir çözümlere dönüştürme fırsatı buldu.

İkinci gün ise ekipler, hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sunarak değerlendirme sürecine katıldı. Projelerin değerlendirilmesinde Neova Sigorta Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Aslıhan Çandır, Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Cem Salih Çelen ve Dijital Kanallar, Dijital Pazarlama ve Bankasürans Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya ile akademi ve sektör dünyasından IUC Group CEO’su Menekşe Uçaroğlu, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Dalkılıç ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Alagöz jüri üyesi olarak görev aldı. İki gün boyunca devam eden program, gençlerin fikirlerini sektör profesyonelleriyle birlikte geliştirmelerine ve farklı disiplinlerden katılımcılarla çalışma deneyimi kazanmalarına imkân sağladı.

Kazanan projeler ödüllendirildi

Neova Ideathon 2026 kapsamında başarılı bulunan ilk üç ekibe toplam 250 bin TL ödül verildi. Yarışmada birinci olan ekip 125 bin TL, ikinci ekip 75 bin TL, üçüncü ekip ise 50 bin TL ödülün sahibi oldu. Ödül alan projeler, yapay zekâ destekli müşteri deneyiminden sigorta süreçlerinin dijitalleşmesine kadar farklı alanlarda yenilikçi çözüm önerileri sundu. Finale kalan projeler arasından PersonaLab (Mergen) birincilik ödülünü kazanırken, NeoFlow ikinci, NEOtonom ise üçüncü olarak ödüllendirildi.

“Gençlerin fikirleri sigortacılığın dönüşümüne katkı sağlayacak”

Neova Ideathon etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Neova Sigorta Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslıhan Çandır,
“Neova Ideathon’u dört yıldır gençlerin yenilikçi fikirlerini sigortacılık sektörüyle buluşturan, birlikte düşünme ve üretme kültürünü destekleyen önemli bir platform olarak sürdürüyoruz. Sigortacılığın geleceğinin teknolojiyle birlikte değiştiği bu dönemde, gençlerin farklı bakış açılarını ve yaratıcı çözümlerini sektörümüz için değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Ideathon aracılığıyla katılımcıların yalnızca fikir geliştirmelerini değil, bu fikirleri ekip çalışması, mentorluk ve sektör profesyonellerinin katkılarıyla somut projelere dönüştürmelerini hedefliyoruz.
Projelerin değerlendirilmesinde ise şirket yöneticilerimizin yanı sıra sektör ve akademi dünyasından temsilcilerin bulunduğu jüri üyeleri görev aldı. Bu yıl da gençlerin sigortacılığın geleceğine nasıl bir iz bırakabileceklerini birlikte keşfetme fırsatı bulduk. Ortaya çıkan projeler, genç yeteneklerin sektöre kazandırabileceği yenilikçi yaklaşımları görmemiz açısından son derece kıymetli. Neova Sigorta olarak gençlerin potansiyelini desteklemeye ve sigortacılığın dönüşümüne katkı sağlayacak fikirlerin gelişimine alan açmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

Neova Sigorta, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen ve teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çalışmalarıyla sigortacılık sektörünün geleceğine yönelik projelere alan açmayı sürdürüyor.


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Başlıklar :Neova SigortaIdeathonsigorta
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Neova Ideathon 2026’da gençlerden sigortacılığın geleceğine yenilikçi çözümler
Neova Sigorta, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen ve teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çalışmalarıyla sigortacılık sektörünün geleceğine yönelik projelere alan açmayı sürdürüyor.
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