ASKON'dan Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamasına tepki: 'Türkiye'deki eğitim imkanlarımızı seferber etmeye hazırız'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından yapılan resmi duyuruda, kardeş ülke Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında kılık-kıyafet yönetmeliği üzerinden uygulandığı ifade edilen başörtüsü kısıtlamalarının büyük bir üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitim, her bireyin en temel, devredilemez ve vazgeçilemez anayasal haklarından biridir. Kız çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin inançları sebebiyle eğitim hakkından ve çalışma hürriyetinden mahrum bırakılması; temel insan haklarına ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesine açıkça aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

"TEK MİLLET İKİ DEVLET" ŞİARIYLA ÇAĞRI

İki ülke arasındaki kopmaz bağlara vurgu yapılan basın açıklamasında, “Tek millet, iki devlet” şiarıyla her daim omuz omuza yüründüğü hatırlatıldı.

ASKON yönetimi, toplumsal huzuru ve kardeşlik hukukunu zedeleyebilecek bu kısıtlayıcı uygulamadan en kısa zamanda dönüleceğine, inançlara saygılı, adil ve özgür bir eğitim ortamının Azerbaycan'da yeniden tesis edileceğine olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

15 BİN ÜYEYLE DEV DESTEK

ASKON, mağduriyet yaşayan öğrencilere yönelik somut yardım adımını da kamuoyuyla paylaştı. 15.000’in üzerindeki üyesiyle birlikte harekete geçmeye hazır olduğunu bildiren dernek; inançları sebebiyle eğitim hakları kısıtlanan ve Türkiye’de eğitimlerine devam etmek isteyen Azerbaycanlı gençlerin Türkiye’deki eğitim, barınma ve diğer tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerlerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getireceklerini açıkladı.

"GÖNÜL KAPILARIMIZI AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR AÇIYORUZ"

Açıklamanın son bölümünde, hiçbir evladın kendi vatanından ve eğitim yuvasından ayrılmak zorunda kalmamasının temel temenni olduğu ifade edildi. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’deki eğitim imkanlarının ve gönül kapılarının Azerbaycanlı öğrencilere sonuna kadar açık olduğu vurgulanarak; ASKON'un dünyanın neresinde olursa olsun temel insan haklarının, inanç hürriyetinin ve eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceği altı çizildi.

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