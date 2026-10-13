ASKON'dan Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamasına tepki: 'Türkiye'deki eğitim imkanlarımızı seferber etmeye hazırız'
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Azerbaycan’daki eğitim kurumlarında kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçesiyle uygulanan başörtüsü kısıtlamalarına dair yazılı kamuoyu duyurusu yayımladı. Kararı endişeyle karşıladıklarını belirten dernek yönetimi, eğitim ve çalışma hakkı kısıtlanan Azerbaycanlı öğrenciler için Türkiye'de eğitim, barınma ve burs imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını duyurdu.
"TEK MİLLET İKİ DEVLET" ŞİARIYLA ÇAĞRI
ASKON yönetimi, toplumsal huzuru ve kardeşlik hukukunu zedeleyebilecek bu kısıtlayıcı uygulamadan en kısa zamanda dönüleceğine, inançlara saygılı, adil ve özgür bir eğitim ortamının Azerbaycan'da yeniden tesis edileceğine olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.
15 BİN ÜYEYLE DEV DESTEK
ASKON, mağduriyet yaşayan öğrencilere yönelik somut yardım adımını da kamuoyuyla paylaştı. 15.000’in üzerindeki üyesiyle birlikte harekete geçmeye hazır olduğunu bildiren dernek; inançları sebebiyle eğitim hakları kısıtlanan ve Türkiye’de eğitimlerine devam etmek isteyen Azerbaycanlı gençlerin Türkiye’deki eğitim, barınma ve diğer tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerlerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getireceklerini açıkladı.
"GÖNÜL KAPILARIMIZI AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR AÇIYORUZ"
Açıklamanın son bölümünde, hiçbir evladın kendi vatanından ve eğitim yuvasından ayrılmak zorunda kalmamasının temel temenni olduğu ifade edildi. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’deki eğitim imkanlarının ve gönül kapılarının Azerbaycanlı öğrencilere sonuna kadar açık olduğu vurgulanarak; ASKON'un dünyanın neresinde olursa olsun temel insan haklarının, inanç hürriyetinin ve eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceği altı çizildi.