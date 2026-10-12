15:02, 12/10/2026, Pazartesi
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciye arkadaşları gözyaşlarıyla veda etti
Azerbaycan'da yeni kılık-kıyafet düzenlemesinin ardından okullarda yaşanan mağduriyetler büyüyor. Okul formasını giymesine rağmen başörtüsü nedeniyle sınıfa alınmayan bir öğrenci okuldan çıkarıldı. Küçük kızın velisi arkadaşlarına "Onun okuldan gitmesine razı mısınız?" diye sordu ve "hayır" cevabını aldı. Sınıftaki arkadaşları gözyaşlarını tutamazken veli yaşanan duruma "Bu haksızlıktır" diyerek tepki gösterdi.
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