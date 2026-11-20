Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi, dünya liderlerinin buluşmalarının yanı sıra diplomatik karşılama törenleriyle de gündeme geldi. Zirveye katılan Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'nin, diğer ülke liderlerine kıyasla daha sade bir törenle karşılanması uluslararası basında dikkat çekti.
ÇİN'DEN AYRILIRKEN EL SALLAYARAK VEDA ETTİ
Zirvenin ardından 19 Kasım'da Çin'den ayrılan Takaiçi'nin uçağa bindiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Uçağın kapısında durarak el sallayan Japonya Başbakanı'nın sakin ve ölçülü vedası dikkat çekti. Takaiçi'nin ayrılış görüntüleri, Çin'deki diplomatik karşılamasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde gündeme geldi.
DİĞER LİDERLERE GÖSTERİLEN KARŞILAMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderler geniş katılımlı törenlerle karşılanırken Takaiçi için daha sınırlı bir karşılama düzenlenmişti.
Uluslararası basın, söz konusu farklılığın Çin ile Japonya arasında Tayvan meselesi nedeniyle yaşanan diplomatik gerilimle bağlantılı olabileceğini aktardı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise tüm katılımcılara uluslararası teamüllere uygun diplomatik karşılama yapıldığını belirtti.
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