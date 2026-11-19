Çin’de Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, ABD ve Rusya liderlerinin buluşmasına sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme öncesinde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
PUTİN ABD HEYETİYLE TOKALAŞTI, TRUMP TEPKİSİZ KALDI
Görüşme öncesinde Putin'in ABD heyetinde bulunan isimlerle tek tek tokalaştığı sırada Trump'ın tavrı dikkat çekti. Rus liderin heyet üyelerini selamladığı anlarda Trump'ın herhangi bir karşılık vermeden beklediği görüldü. İki liderin buluşmasındaki o anlar kameralara yansıdı.
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