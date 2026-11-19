Kalabalık gruplar ve aileler hedefleniyor

Tesla’nın mevcut robotaksi filosunda halihazırda Model Y araçları kullanılıyor ancak bu araçlar en fazla 4 yolcu taşıyabiliyor. Yeni planlama ile bu kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Musk, "Eğer arabada bütün bir aile varsa, yine de otonom araçlara ihtiyacınız var. Bu yüzden planımız, direksiyonu ve pedalları olmayan ve altı veya yedi kişilik grupları taşımak için uygun olacak otonom bir Model Y versiyonu geliştirmek." ifadelerini kullandı.



