ABD merkezli sürücüsüz taksi şirketi Waymo, California eyaletinin otoyollardaki faaliyetlerini yasaklamasının ardından bu hizmetini geçici olarak durdurdu

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

California eyaletinin otoyollardaki faaliyetlerini yasaklaması üzerine ABD merkezli sürücüsüz taksi şirketi Waymo, bu hizmetini geçici olarak durdurdu.

Şirket, California Motorlu Taşıtlar Dairesinin (DMV) sürücüsüz araçların trafikte bazı olaylara karışması gerekçesiyle kendisini eyalet otoyollarından men etmesinin ardından e-posta yoluyla bir açıklama yayımladı.

Otoyol hizmetleri durduruldu

Açıklamada, uzmanların gözetiminde otonom otoyol sürüş testlerinin devam ettiği bilgisi paylaşılırken, tüm pazarlarda ticari otoyol hizmetlerini "geçici olarak durdurdukları" belirtildi.

Reklam Reklam

DMV, tehlike oluşturduğuna karar verdi

DMV Sözcüsü Jonathan Groveman, konuya dair yazılı açıklamasında, "DMV, Waymo’nun sürücüsüz araçlarının inşaat işçilerinin, araçların ve ekipmanların bulunduğu inşaat alanlarına defalarca girmesi nedeniyle kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.

DMV, Waymo araçlarının trafikte iki olaya karışmasının ardından bu kararı verdi.

İlk olayda, 5 Kasım’da üç sürücüsüz Waymo aracı bir inşaat alanına girmişti.

6 Kasım'da San Francisco kentindeki bir otoyolda yaşanan ikinci olayda ise bir Waymo aracı, trafiği geçici olarak yavaşlatıp durduran California Otoyol Devriyesi araçlarını geçmeye çalışmıştı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşılmıştı.

Reklam Reklam

Gündem

Safranbolu'da istiridye mantarı tesisi: Aylık 400 ton üretim hedefleniyor

Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu'na soruşturma izni talebi

Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyrediyor: Gözler Avro Bölgesi enflasyonunda