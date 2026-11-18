Başsavcılık, izin için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı gönderdi.
'6 milyar liralık fon' talimatı iddiası
Çakmak ifadesinde Kavcıoğlu'nun kendisini arayarak Katılımevim'in finansmanı için Pusula Portföy Yönetim fonlarına kaynak aktarılmasını istediğini öne sürdü.
Çakmak ayrıca Tera Grubu'nun Pusula'yı satın alma sürecinde de fon yatırımları üzerinden destek verilmesi yönünde Kavcıoğlu'nun kendisinden talepte bulunduğunu ileri sürdü.
Öte yandan soruşturmada ifade veren Katılımevim eski Genel Müdürü Ahmet Özcan da BDDK ziyaretleri öncesinde şirket kasasından 200 bin dolar çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi. Özcan, söz konusu paranın Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın BDDK ziyareti öncesinde talep edildiğini öne sürdü.
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