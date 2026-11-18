Güne düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 126 liradan işlem görüyor.
Gram altın dün 6 bin 236 liradan kapandı
Gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 6 bin 236 liradan dün günü tamamladı.
Satıcılı başlayan yeni günde gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 6 bin 126 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın aynı dakikalar itibarıyla 10 bin 230 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 780 liradan satılıyor.
Ons fiyatı tarafında altın, yüzde 1,8 azalışla 3 bin 776 dolarda seyrediyor.
Fed beklentisi ve Orta Doğu'daki gelişmeler
Varlık fiyatlarının yönü üzerinde, ABD'de enflasyonist kaygıların sürmesi etkili olmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu eğilime destek veren açıklamalarıyla birlikte, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu durum, kıymetli madenler üzerinde, başta altın olmak üzere baskı oluşturuyor.
Jeopolitik tarafta ise yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor.
Bölgede tansiyonun yeniden artabileceğine yönelik kaygıyı, İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'te bulunan askeri üssünü İHA'larla hedef aldığına yönelik haber akışı oluşturdu.
Yurt içinde bugün gündemin sakin geçeceğini, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanaklarının ve İngiltere ile Avro Bölgesi'ndeki enflasyon verilerinin takip edileceğini analistler belirtti.
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