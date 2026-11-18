Altın ve gümüş resmen çakıldı: Fiyatlar Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü

Küresel piyasalarda doların hakimiyeti ve ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen peş peşe sıkılaşma mesajları, altın ve gümüş fiyatlarında adeta deprem etkisine neden oldu. Değerli metaller üzerindeki satış baskısının giderek derinleşmesiyle yurt içi piyasalarda da altın fiyatları son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerine kadar çekildi. İşte altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalardan tüm gelişmeler.