Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde ekonomik entegrasyonu derinleştirecek ve üye ülkeler arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda mevcut Türk Yatırım Fonu’ndan bağımsız bir finansman kuruluşu oluşturulması üzerinde çalışılıyor. Asya Kalkınma Bankası benzeri bir modelle faaliyet göstermesi öngörülen yapının, Türkiye’nin dönem başkanlığında diğer ülkelere teklif olarak sunulması planlanıyor. Özbekistan’ın da projeye sıcak baktığı belirtiliyor.

ORTAK YATIRIMLARA FİNANSMAN DESTEĞİ

Uluslararası piyasalarda yüksek kredibiliteye sahip olması hedeflenen ortak kalkınma bankası aracılığıyla bölgesel yatırımlara yeni finansman imkânları sağlanacak. Özellikle Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi stratejik projelerde faaliyet gösteren iş insanlarına kredi ve çeşitli destek mekanizmaları sunulması amaçlanıyor. Böylece ticaret hacminin artırılması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve Türk devletleri arasındaki ekonomik bağların daha da geliştirilmesi öngörülüyor.

HAVALİMANINDA ÖZEL GEÇİŞ HATTI ÖNERİSİ

Üzerinde çalışılan bir diğer proje ise TDT üyesi ülkelerin vatandaşlarına havalimanında geçiş kolaylığı sağlanması. İlk uygulamanın hayata geçirilmesi için İstanbul Havalimanı’ndaki hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Özel geçiş noktalarına ilişkin panolar hazırlanırken teknik ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından sistemin devreye alınması bekleniyor. Yolcuların mevcut sıralara girmeden kendilerine ayrılan hatları kullanabilmesini sağlayacak uygulamanın ilerleyen süreçte diğer üye ülkelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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