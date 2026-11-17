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Mannheim merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), gelecek 6 aya ilişkin ekonomik öngörüleri ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını, yaklaşık 200 yatırımcı ve analistin katılımıyla yaptığı çalışmanın ardından açıkladı.

Açıklanan verilere göre endeks, ekim ayındaki 28,1 puandan kasımda 7,5 puanlık artışla 35,6 puana çıktı.

Piyasa beklentisi, endeksin 28,3 puana kadar sınırlı bir artış göstermesi yönündeydi.

Endeks bu artışla şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak ekim ayındaki düşüşü fazlasıyla telafi etti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 2,7 puan yükselmesine rağmen eksi 33,2 puanla negatif bölgedeki seyrini sürdürdü.

Wambach'tan kamu borcu uyarısı

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde kasım ayında beklentilerin iyileştiğini belirtti.

Wambach, "Alman ekonomisi yavaş bir hızda da olsa toparlanma yolunda ilerliyor. Artan sanayi siparişleri ve düşen petrol fiyatları bu yükselişi destekleyecektir." ifadesini kullandı.

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Toparlanmanın bugüne kadar ağırlıklı olarak kamu harcamalarıyla desteklendiğine dikkati çeken Wambach, bu durumun kamu borcunun sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırdığını söyledi.

Enerji yoğun sektörlerde özellikle ayrışmanın gözlendiği anket sonuçları, sektörler bazında karmaşık bir görünüm ortaya koydu.

Beklentiler kimya, ilaç ve elektrik endüstrilerinde kayda değer oranda iyileşirken, metal üretimi ve inşaat sektörlerinde görünüm kötüleşti.

Avro Bölgesi'nde de artış

Öte yandan Avro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi de kasımda bir önceki aya göre 8 puan artarak 26,5 puana yükseldi.

Bölgeye ilişkin Mevcut Durum Endeksi ise 0,1 puanlık sınırlı değişimle eksi 14,7 puanda kaldı.

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