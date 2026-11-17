Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçak, başkent Belgrad'ın kuzeybatısındaki bir tarlaya düştü; pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Sırp medyasındaki haberlere göre, Stara Pazova ile Nova Pazova bölgeleri arasında düşen uçak MiG-29 tipi bir savaş uçağı.
Uçak alevler içinde kaldı
Kazanın ardından bölgeden yoğun siyah duman yükselirken uçak alevler içinde kaldı. Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) da pilotun hayatını kaybettiğini belirtti.
Olay yerine ambulans, polis, askeri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri mensupları da olay yerinde bulunuyor.
Sosyal medyadaki fotoğraflarda, uçağın düştüğü tarlada enkazın tamamen yandığı ve yoğun duman çıktığı görüldü.
Sırbistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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