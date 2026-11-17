Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağı, Belgrad'ın kuzeybatısında Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki bir tarlaya düştü, pilot hayatını kaybetti.

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Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçak, başkent Belgrad'ın kuzeybatısındaki bir tarlaya düştü; pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Sırp medyasındaki haberlere göre, Stara Pazova ile Nova Pazova bölgeleri arasında düşen uçak MiG-29 tipi bir savaş uçağı.

Uçak alevler içinde kaldı

Kazanın ardından bölgeden yoğun siyah duman yükselirken uçak alevler içinde kaldı. Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) da pilotun hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay yerine ambulans, polis, askeri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri mensupları da olay yerinde bulunuyor.

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Sosyal medyadaki fotoğraflarda, uçağın düştüğü tarlada enkazın tamamen yandığı ve yoğun duman çıktığı görüldü.

Sırbistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mustafa Talha Öztürk Anadolu Ajansı Sırbistan'da Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki bir tarlaya düşen MiG-29 savaş uçağının enkazı başındaki kurtarma ekipleri ve askerler, olay yerinde yoğun dumanın yükseldiği sırada çalışırken görüldü.

Mustafa Talha Öztürk Anadolu Ajansı Sırbistan'ın Stara Pazova ile Nova Pazova arasındaki tarlaya düşen MiG-29 savaş uçağının enkazı başında ambulans, polis ve askeri ekipler olay yerinde çalışıyor.

Mustafa Talha Öztürk Anadolu Ajansı Sırbistan'ın Belgrad'ın kuzeybatısındaki Stara Pazova ile Nova Pazova arasında bir tarlaya düşen MiG-29 savaş uçağının enkazı başında kurtarma ve güvenlik ekipleri çalışırken.

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