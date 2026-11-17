AB Komisyonu, yüksek enflasyon ve enerji maliyetleri baskısına rağmen Birlik ekonomisinin bu yıl büyümesini yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltti.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve kamu borçlarının ekonomiye yönelik baskısına rağmen Birlik ekonomisinin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltti.

Yayımlanan AB Komisyonu raporu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2026 Sonbahar" adını taşıyor.

AB ekonomisi beklentilerden iyi performans gösterdi

AB ekonomisinin yılın ilk üç çeyreğinde, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji şokuna, yüksek enflasyona ve sıkı finansman koşullarına rağmen beklentilerden daha iyi performans gösterdiği raporda belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki artışın hane halklarının satın alma gücünü düşürdüğü ve şirketlerin üretim maliyetlerini yükselttiği, yüksek faiz oranlarının da tüketim ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturduğu raporda kaydedildi.

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Avrupa ekonomisinin büyümesini sürdürmesinde tüketim ve mal ihracatındaki toparlanmanın etkili olduğu, buna karşın yüksek enflasyonun ekonomik görünüm üzerindeki temel risklerden biri olmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, yüksek faiz oranlarının konut inşaatı ve yatırımları olumsuz etkilediği kaydedilirken, özellikle yapay zeka ve elektrifikasyon altyapısına yönelik küresel yatırımların Avrupa'nın ihracatına destek verdiğine işaret edildi.

AB ekonomisinin 2026'da yüzde 1,4, 2027'de yüzde 1,4 ve 2028'de yüzde 1,5 büyüyeceğinin öngörüldüğü raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2, gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2028'de yüzde 1,3 büyüyeceği tahmin edildi.

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Komisyonun ilkbahar raporunda ise AB için 2026'da yüzde 1,1, 2027'de yüzde 1,4, Avro Bölgesi için 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,2 büyüme öngörülmüştü.

2027 yılına ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, AB ve Avro Bölgesi'nin 2026 büyüme tahminleri 0,3'er puan yukarı yönlü revize edildi.

Raporda, bu yıl Almanya'nın yüzde 1,3, Fransa'nın yüzde 0,4, İtalya'nın yüzde 1 ve İspanya'nın yüzde 2,6 büyümesi beklenirken, gelecek yıl için Almanya'da yüzde 1, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,1 büyüme tahmin edildi.

Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi

Bu yıl enflasyonun AB'de yüzde 3,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,2 olması beklenirken, 2027'de AB'de yüzde 3,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Ayrıca, 2028'de enflasyonun AB'de yüzde 2,3'e, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1'e gerileyeceği tahmin edildi.

İlkbahar raporunda enflasyonun 2026'da AB'de yüzde 3,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 3 olacağı öngörülmüştü, 2027 için ise sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2,3 rakamları verilmişti.

AB ve Avro Bölgesi için 2026 yılı enflasyon beklentileri 0,2'şer puan, 2027 yılı beklentileri ise 0,8'er puan yükseltildi.

Raporda, AB genelinde enflasyonun 2026 sonu ile 2027 başında yüzde 4'ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiği, Avro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 4'e ulaşan enflasyonun ise özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı kaydedildi.

Raporda enflasyonun özellikle düşük gelirli hane halklarını daha fazla etkilediğine dikkati çekilirken, yüksek enerji ve gübre maliyetleri ile yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklığın gıda fiyatlarını da artırdığı belirtildi.

Bütçe açığı ve kamu borcunun artması bekleniyor

Kamu maliyesi üzerindeki baskının AB ülkelerinde artan savunma harcamaları, yükselen faiz giderleri ve enerji fiyatlarının etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler nedeniyle arttığı raporda belirtildi.

AB'de bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 3,6, 2027'de yüzde 3,7 ve 2028'de yüzde 3,8 olacağı tahmin edilirken, Avro Bölgesi'nde aynı dönemde sırasıyla yüzde 3,5, yüzde 3,6 ve yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Raporda, kamu borcunun GSYH'ye oranının AB'de 2025'teki yüzde 82,6 seviyesinden 2028'de yüzde 85,6'ya, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 88,6'dan yüzde 91,3'e yükselmesi beklendi.

Faiz harcamalarının GSYH'ye oranının 2028'de yüzde 2,4'e ulaşacağı, artan borçlanma maliyetlerinin ise kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi.

Riskler Orta Doğu ve enerji piyasalarına bağlı

Raporda, jeopolitik gerilimlerin, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ve yüksek faiz oranlarının büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edilirken, ekonomik görünüme yönelik risklerin Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olduğu belirtildi.

Yapay zekanın daha hızlı benimsenmesinin verimliliği artırarak ekonomik büyümeyi destekleyebileceği, ancak iş gücü piyasaları açısından yeni zorluklar oluşturabileceği raporda kaydedildi.

Türkiye için büyüme tahmini yüzde 2,8

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilirken, ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8, 2027'de yüzde 3,5 ve 2028'de yüzde 3,9 olacağı tahmin edildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinde iç talebin bütün bileşenlerinin Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilendiği, yüksek enerji fiyatları ve sıkı para politikasının özel tüketimi baskıladığı, bölgesel istikrarsızlığın ise turizm ve ihracatı etkilediği aktarıldı.

Raporda, ekonomik koşulların iyileşmesiyle gelecek yıllarda iç talebin toparlanmasının beklendiği ifade edilirken, enflasyon, faiz oranları ve belirsizliklerin bu yıl tüketim ve yatırımları sınırlandırdığı kaydedildi.

Raporda enflasyon tahmini Türkiye için bu yıl yüzde 31,2, 2027'de yüzde 26 ve 2028'de yüzde 19,5 olarak yapıldı.

Raporda, enflasyonun kademeli olarak gerilemesinin beklendiği ancak yukarı yönlü risklerin sürdüğü bildirilirken, Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışın enflasyondaki düşüş sürecini sekteye uğrattığına işaret edildi.

Türkiye'nin döviz rezervlerindeki artışın ve son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının dış şoklara karşı dayanıklılığı desteklediği belirtilirken, enerji fiyatları ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların ekonomik görünüm açısından risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

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