Belçika hükümeti, daha önce başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapan sığınmacıların ülkede barınma hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen yasa tasarısını onayladı.

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Belçika federal hükümeti, daha önce başka bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede uluslararası koruma başvurusunda bulunan sığınmacıların ülkede barınma hizmetlerinden yararlanmasını engellemeyi öngören yasa tasarısını onayladı.

Hükümetin kabul ettiği yasa tasarısı, İngilizce yayın yapan Brussels Times haber sitesine göre, AB'nin İltica ve Göç Paktı kapsamındaki yeni Kabul Koşulları Direktifi'ni ulusal mevzuata aktarmak amacıyla hazırlandı.

Başvuruların yaklaşık yüzde 38'i bu gruptan

Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, düzenlemeyle sığınmacıların bir AB ülkesinden diğerine geçerek her defasında yeni bir iltica süreci başlatmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

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Van Bossuyt, "Sığınmacıların bir Avrupa ülkesinden diğerine geçerek her seferinde yeniden iltica süreci başlatması ve ardından kendilerini bir barınma merkezinde yer beklerken bulması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakan, bu gruptaki kişilerin Belçika'daki tüm uluslararası koruma başvurularının yaklaşık yüzde 38'ini oluşturduğunu da kaydetti.

Geri gönderilme sürecine tabi tutulabiliyorlar

Düzenleme, AB üyesi başka bir ülkeye ilk olarak giriş yapıp orada uluslararası koruma başvurusunda bulunan, ancak başvurusunun sonucunu beklemeden Belçika'ya geçerek yeniden başvuru yapan kişileri kapsıyor. Daha önce başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapanlara Belçika'da barınma imkanı sağlanmamasının önünü açıyor.

Bu kişiler, "Dublin kapsamındaki sığınmacılar" olarak tanımlanıyor. AB'nin Dublin düzenlemesi çerçevesinde ilk başvurularını yaptıkları üye ülkeye geri gönderilme sürecine tabi tutulabiliyorlar.

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Kış mevsiminin başlamasına haftalar kala gündeme gelen düzenleme, sığınmacıların barınma imkanlarına erişimini sınırlandıracak yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

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