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Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Dinyeper Nehri üzerindeki önemli geçiş noktaları olan Kuzey ve Güney köprülerinin Rusya'nın balistik füze saldırılarının ardından kapatıldığını söyledi. Gece saatlerinde başkent Kiev'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Rusya ve Ukrayna, gece boyunca kritik köprülere yönelik karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi.

Kerç Köprüsü'nde ciddi hasar bildirildi

İşgal altındaki Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eski bir danışmanı, Kerç Köprüsü'nün (Kırım Köprüsü) bir bölümünün suya göçtüğünü ifade etti. Rusya tarafından atanan Kırım Valisi ise pazar gecesi düzenlenen saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Köprü, Rusya'nın 2014 yılında yarımadayı işgal edip ilhak etmesinin ardından inşa edildi. Açılışını 2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

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Kiev'de su ve ısınma hizmetlerinde kesinti

Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından Ukrayna'daki köprüler hedef alındı. Klitschko, şehirdeki kritik altyapı sistemlerinin hasar gördüğünü belirterek "Bazı bölgelerde su ve ısınma hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor" dedi.

Dinyeper Nehri üzerinde, Kiev'in batı ve doğu yakalarını birbirine bağlayan sekiz büyük köprü bulunuyor. Şehir genelinde ulaşımı sağlayan bu köprüleri tahminen üç milyon kişi kullanıyor.