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Başkurdistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Komitesi Başkanı Kirill Pervov, yazılı açıklamasında bölgede İHA saldırısı nedeniyle alarm verildiğini söyledi. Ufa Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı.

Salavat'taki kompleks için yangın iddiası

Sosyal medya paylaşımlarında, Salavat şehrindeki Gazprom Neftehim Salavat petrol ve petrokimya kompleksinin saldırıda hedef alındığı öne sürüldü. Aynı paylaşımlarda tesisin bir bölümünde yangın çıktığı da öne sürüldü.

Bölge yönetiminden ve şirketten olası hasara ya da üretim faaliyetlerinin durumuna ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

Tesis AB'nin yaptırım listesinde

Rus enerji şirketi Gazprom'a bağlı Gazprom Neftehim Salavat, Rusya'nın büyük petrol ve petrokimya komplekslerinden biri. Kompleks, bir petrol rafinerisi ile gaz kimya tesisinden oluşuyor.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 16 Kasım'da Gazprom Neftehim Salavat'ı Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yaptırım listesine dahil etmişti.