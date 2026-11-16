Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Barış masasında AB yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD arabuluculuğunda devam eden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uşakov, Rusya’nın görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalı temsilcilerin katılmasına onay vermediğini belirterek ABD’li müzakereci Jared Kushner’ı yalanladı.

Uşakov: Henüz tarih belirlenmedi

Uşakov, "Şu anda görüşülen konu, bir sonraki turun üçlü formatta gerçekleştirilmesi. Birkaç gün önce Abu Dabi’de yeniden başlayan bu görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Henüz tarih belirlenmedi. Bazı çevreler formatın genişletilmesinden söz ediyor ancak bu konuda bizimle herhangi bir anlaşmaya varılmadı" dedi.

Avrupa’nın katılımı için şartlar

Rusya’nın Avrupa’nın katılımına onay vermesi için ne yapılması gerektiği Uşakov’a soruldu. Uşakov, "Bunun kabul edilebilmesi için öncelikle pek çok şeyin yapılması gerekiyor. Özellikle bir tur daha, hatta belki birden fazla tur üçlü görüşme yapılması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

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Avrupa’nın sürece katılımı, Rusya’nın Avrupalılardan ne istediklerine dair net bir sinyal almasına bağlı. Aynı sinyalin, Avrupalıların Ukrayna’da başarılı bir çözüme ulaşılması için nasıl yapıcı ve somut bir katkı sunabileceğini de kapsaması gerekiyor. Uşakov bunu söyledi.

Abu Dabi’den Dublin’e

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri 9 ay sonra ilk kez 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de barış görüşmeleri için bir araya gelmişti. ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından 12 Kasım’da Rusya’ya giderek Putin ile görüştü. İkili, 13 Kasım’da İrlanda’nın başkenti Dublin’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya geldi.

Kushner, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından "Rusya ve Ukrayna, görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalıları dahil etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.

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