Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Barış masasında AB yok

16/11/2026, Pazartesi21:14
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Hafıza'nın 138'inci bölümünde Ahıska sürgünü ele alınıyor: Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi 16 Kasım 2026 21:01 PazartesiSON DAKİKA
Tutuklu Ömer Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdi16 Kasım 2026 20:54 PazartesiSON DAKİKA
Rum lider Hristodulidis'ten 19 maddelik hezeyan taslağı: 'Türkiye garantörlükten çıksın, Maraş iade edilsin'16 Kasım 2026 20:16 PazartesiSON DAKİKA
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye’ye geliyor16 Kasım 2026 19:44 PazartesiSON DAKİKA
GKRY'de 'Türk bayrağı' provokasyonu: Alçak eylemin faillerine devlet eliyle kolaylık sağladılar16 Kasım 2026 19:19 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Tutuklu Ömer Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdiRum lider Hristodulidis'ten 19 maddelik hezeyan taslağı: 'Türkiye garantörlükten çıksın, Maraş iade edilsin'Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye’ye geliyorGKRY'de 'Türk bayrağı' provokasyonu: Alçak eylemin faillerine devlet eliyle kolaylık sağladılarDosyalar ayrıldı: Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava açıldı

Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Barış masasında AB yok

20:23, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Putin'in Dış Politika Danışmanı Uşakov, Ukrayna barış görüşmelerinin yeni turuna Avrupa’nın katılımına henüz onay vermediğini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin gelecek turunda Avrupalı yetkililerin yer almasına dair henüz bir mutabakat sağlanmadığını açıklayarak ABD’li müzakereci Jared Kushner’ın iddialarını reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD arabuluculuğunda devam eden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uşakov, Rusya’nın görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalı temsilcilerin katılmasına onay vermediğini belirterek ABD’li müzakereci Jared Kushner’ı yalanladı.

Uşakov: Henüz tarih belirlenmedi

Uşakov, "Şu anda görüşülen konu, bir sonraki turun üçlü formatta gerçekleştirilmesi. Birkaç gün önce Abu Dabi’de yeniden başlayan bu görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Henüz tarih belirlenmedi. Bazı çevreler formatın genişletilmesinden söz ediyor ancak bu konuda bizimle herhangi bir anlaşmaya varılmadı" dedi.

Avrupa’nın katılımı için şartlar

Rusya’nın Avrupa’nın katılımına onay vermesi için ne yapılması gerektiği Uşakov’a soruldu. Uşakov, "Bunun kabul edilebilmesi için öncelikle pek çok şeyin yapılması gerekiyor. Özellikle bir tur daha, hatta belki birden fazla tur üçlü görüşme yapılması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın sürece katılımı, Rusya’nın Avrupalılardan ne istediklerine dair net bir sinyal almasına bağlı. Aynı sinyalin, Avrupalıların Ukrayna’da başarılı bir çözüme ulaşılması için nasıl yapıcı ve somut bir katkı sunabileceğini de kapsaması gerekiyor. Uşakov bunu söyledi.

Abu Dabi’den Dublin’e

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri 9 ay sonra ilk kez 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de barış görüşmeleri için bir araya gelmişti. ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Abu Dabi’deki görüşmelerin ardından 12 Kasım’da Rusya’ya giderek Putin ile görüştü. İkili, 13 Kasım’da İrlanda’nın başkenti Dublin’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya geldi.

Kushner, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından "Rusya ve Ukrayna, görüşmelerin bir sonraki turuna Avrupalıları dahil etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.


Dünya
Dünyanın kaderini etkileyecek üçlü buluşma: İlk kez bir araya gelecekler
Dünya
Trump Putin ve Şi ile masaya oturuyor: Gündem belli oldu
Dünya
Norveç’ten Avrupa’nın nükleer güvenliğine ilişkin dikkat çeken uyarı: Son 40 yılın en yüksek riski

Başlıklar :yuri uşakovjared kushnerrusya-ukrayna barış görüşmeleriabu dabi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Barış masasında AB yok
Putin'in Dış Politika Danışmanı Uşakov, Ukrayna barış görüşmelerinin yeni turuna Avrupa’nın katılımına henüz onay vermediğini açıkladı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet