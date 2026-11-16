Casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'e ulaştırılan yaklaşık 2 bin gizli belgenin korumalar ve makam şoförleri aracılığıyla BND binasından çıkarıldığı iddia edildi.

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Almanya'da casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Hanning'e ulaştırılan ve gizlilik ibaresi taşıyan yaklaşık 2 bin belgenin korumalar ile makam şoförleri aracılığıyla BND binasından çıkarıldığı iddia ediliyor.

Makam araçlarının kontrol edilmediği aktarıldı

Haberde, Hanning'in özel kalem müdürlüğünü yapan Manfred D.'nin, casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü 10 yıllık süreçte kurum içinde önemli görevlere getirildiği bildirildi. Manfred D.'nin başkanlık katında özel asistan olarak da görev yaptığı kaydedildi.

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Manfred D., başkanlık katına hizmet veren makam şoförlerinin kullandığı araçları işten eve gitmek amacıyla kullanabiliyordu. Güvenlik birimlerince tanımlanan bu araçların standart güvenlik kontrollerine tabi tutulmadığı aktarıldı. Alman medyası, Manfred D.'nin bu imkândan yararlanarak başkanlık makamına tahsis edilen araçları casusluk faaliyetlerinde kullandığını öne sürdü.

Belge ve cihazların korumalar üzerinden çıkarıldığı iddiası

Manfred D.'nin zaman zaman belge ve veri depolama cihazlarını BND binasından çıkarmak için üst düzey yöneticilerin kişisel güvenliğinden sorumlu korumalardan da yararlandığı iddia edildi. İddiaya göre Manfred D., belge ve cihazları taşıyan çantaları korumalara veriyor, bina dışında çantaları onlardan geri alıyordu.

Bu iki yöntemi tercih etmesinin nedeninin, üst düzey yöneticilerin korumaları ile başkanlık makamı şoförlerinin kullandığı araçların kapsamlı güvenlik aramalarından geçirilmemesi olduğu belirtildi.

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İki tutuklu şüpheli hakkında soruşturma sürüyor

Tutuklu bulunan iki şüphelinin, BND'ye ait kurum içi yazışmaları içeren belgeleri yurt dışına sızdırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma bu yönde de yürütülüyor.

1998-2005 yılları arasında BND Başkanlığı görevini yürüten Hanning ile o dönemdeki özel kalem müdürü Manfred D., casusluk ve vatana ihanet suçlamalarıyla ekim ayının başında tutuklanmıştı. İki şüphelinin gizlilik ibaresi taşıyan yaklaşık 2 bin belgeyi ele geçirdiği belirtilmişti.

İkilinin 2010 yılında başlayan iş birliği kapsamında, Hanning'in Manfred D. tarafından kendisine iletilen gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının çalışanı için analiz hazırladığı öne sürüldü. Hanning'e ayrıca başka bir ülkenin istihbarat servisi mensubuyla yoğun iletişim halinde olduğu suçlaması yöneltilmişti.