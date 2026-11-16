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AB’ye sığınma başvurularında dikkat çeken düşüş: Ağustosta yüzde 33 gerileme

15:07, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Eurostat verilerine göre AB ülkelerine ağustosta ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 34 bin 835 oldu.

Eurostat verilerine göre AB ülkelerine ağustosta ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunan Birlik dışı ülke vatandaşlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 34 bin 835'e geriledi. Başvurular temmuza kıyasla yüzde 2 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın güncel verilerine göre, AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunan Birlik dışı ülke vatandaşlarının sayısı ağustosta 1 yıl önceki aynı döneme kıyasla yüzde 33 azalarak 34 bin 835'e geriledi.

Ağustos ayındaki başvuru sayısı temmuzla karşılaştırıldığında ise yüzde 2 artış gösterdi.

Afganistan ilk sırada yer aldı

Ağustosta ilk kez başvuruda bulunanlar arasında 3 bin 660 kişiyle Afganistan vatandaşları ilk sırada yer aldı. Bangladeş 2 bin 585, Sudan 2 bin 90, Ukrayna ise 1475 başvuruyla Afganistan'ı izledi.

Fransa en fazla başvuru alan ülke oldu

Ağustosta en fazla ilk kez uluslararası koruma başvurusu alan AB ülkesi 8 bin 655 başvuruyla Fransa oldu. İtalya 5 bin 115, Yunanistan 4 bin 635, Almanya 3 bin 135, İspanya ise 3 bin 25 başvuruyla Fransa'yı takip etti.

Söz konusu 5 ülke, AB genelindeki ilk uluslararası koruma başvurularının yüzde 71'ini aldı.

Nüfuslarına oranla en yüksek başvuru sayısı her 100 bin kişide 135 başvuruyla Slovenya'da kaydedildi. Yunanistan 45, Belçika ise 14 başvuruyla Slovenya'nın ardından geldi.

Refakatsiz çocuk başvuruları 1155 oldu

Ağustosta AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocukların sayısı 1155'e ulaştı.

Refakatsiz çocuk başvurularında 230 kişiyle Afganistan ilk sırada yer aldı. Somali 160, Mısır 135, Sudan 105, Eritre ise 85 kişiyle Afganistan'ı izledi.

Refakatsiz çocukların en fazla başvuruda bulunduğu AB ülkesi 265 başvuruyla Slovenya oldu. Yunanistan 215, Hollanda 150, Fransa 145, Belçika ise 85 başvuruyla Slovenya'yı takip etti.

Başlıklar :eurostatavrupa birliğiuluslararası koruma başvurususığınma başvurusu
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AB’ye sığınma başvurularında dikkat çeken düşüş: Ağustosta yüzde 33 gerileme
Eurostat verilerine göre AB ülkelerine ağustosta ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 34 bin 835 oldu.
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