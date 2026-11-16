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Almanya'nın başkenti Berlin'de, 1936 yılında inşa edilen 618 metrekarelik bir sığınak 398 bin euro açık artırma bedeliyle satışa çıkarıldı. Berlin'de faaliyet gösteren bir açık artırma portalındaki ilan, Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Charlottenburg'daki sığınağın 18 odası var

İlana göre kentin en lüks semtlerinden biri olan Charlottenburg'daki 90 yıllık sığınak, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce yapıldı. Sığınak, 1906 yılında inşa edilen bir apartmanın giriş katının iki kat altında bulunuyor. Hava saldırılarından korunmak amacıyla yapılan sığınakta 18 oda yer alıyor.

Deutsche Grundstücksauktionen (DGA) isimli açık artırma portalının açıklamasına göre sığınak, hava saldırısı alarmları sırasında 250 kişiye barınma imkanı sağladı.

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Satış 17 Aralık'ta yapılacak

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru askeri hastane olarak da kullanılan sığınak, 17 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satılacak. İlanda, sığınağın bulunduğu apartmanın en lüks konutlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Yeni sahibi aylık 742,86 euro aidat ödeyecek.

Berlin'de sığınak neredeyse hiç yok

Açık artırmanın Alman kamuoyunda yankı uyandırmasının nedeni, satışa çıkarılan sığınağın neredeyse hiç sığınak bulunmayan Berlin'de yer alması oldu. Kentte toplam 4 bin 80 kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip yalnızca 4 sığınak var. Bunların tamamının kullanılamaz durumda olduğu belirtiliyor.

Yerel yönetimlerin 17 Aralık'taki açık artırmalı satışta teklif verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.