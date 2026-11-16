İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da yapacağı üçlü görüşmeden somut sonuçlar çıkacağına inanmadığını söyledi.

Tajani, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde yeni aşama

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Tajani, "Müzakerelerin başlamaya yöneldiği yeni bir aşamadayız. Rusya'nın fiyat yükseltmeye ve baskı da uygulayarak elde edebileceğinin en fazlasını almaya çalıştığı açık." dedi.

Tajani, Avrupa'nın, doğu sınırlarının korunmasını da gündeme getirecek ve Ukrayna'nın bağımsızlığını güvence altına alacak bir müzakere sürecinde başrolü üstlenmek zorunda olduğunu belirtti. Ardından "Barışın tesis edilmesi için çalışıyoruz. İtalya, Avrupa heyetinin bir parçası olacak. Bu da barışın inşasına olumlu katkı sunmamıza imkan sağlayacak." diye konuştu.

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Üçlü görüşme ve gönüllüler toplantısı

Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 19 Kasım'da üçlü görüşme yapılacak. Aynı anda İtalya'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna için "Gönüllüler" toplantısında bir araya gelecek.

Bunu hatırlatan Tajani, şunları kaydetti:

Bunlar, görüşmeler gerçekleştirecek üç büyük ülke. Ancak somut sonuçlar çıkacağına inanmıyorum. Önemli olan, mevcut gerilimin düşürülmesini sağlayabilmek. Avrupa'nın sınırlarında iki savaş yaşanıyor ve ileriye doğru adımlar atılmasını umuyoruz. Resmi olarak Ukrayna konusu ele alınmayacak. Ancak öncü rol oynamak isteyen Çin ile Hürmüz konusu gündeme gelirse, petrol ve gübre tedarikini garanti eden boğazın yeniden açılmasıyla dünya ekonomisinin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Umalım ki hem Orta Doğu'da hem de Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanması yolunda bir adım daha atılsın.