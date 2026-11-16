ABD’de uçuş krizi 3. gününde: Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana sivil havacılıkta yaşanan en büyük kriz üçüncü gününe girerken, havalimanlarındaki kaos dalgası büyümeye devam ediyor. Cuma günü patlak veren ve hava trafiğini durma noktasına getiren sistem arızası nedeniyle ülke genelinde on binlerce yolcu terminal binalarında mahsur kaldı.