Başkent Asuncion'daki Ulusal Kongre'de, Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında başlatılan azil süreci kapsamındaki oturum başladı. Oturum, Pena'nın istifasını sunmasının ardından açıldı.
Azil dosyasını muhalefet hazırladı
Pena hakkındaki azil dosyası muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlandı. Dosyada, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruduğu savunuluyordu.
Aynı dosyada, Pena'nın ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı da savunuluyordu.
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