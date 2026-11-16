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ABD’nin Japonya’daki hava gücüne F-15EX desteği

10:27, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'daki Kadena Hava Üssü'ne kalıcı olarak tahsis edilen ilk iki F-15EX Eagle II savaş uçağının üsse ulaştığını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri, Japonya’ya kalıcı olarak tahsis edilen F-15EX Eagle II savaş uçaklarının ilk ikisinin Okinawa’daki Kadena Hava Üssü’ne ulaştığını duyurdu. Filonun modernize edilmesi ve Pasifik’teki hava gücünün artırılması hedefleniyor.

ABD Hava Kuvvetleri, Japonya’da kalıcı olarak görevlendirilen F-15EX Eagle II savaş uçaklarının ilk ikisinin, ülkenin Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü’ne ulaştığını bildirdi. Sevkiyat, ABD ordusunun Pasifik bölgesindeki hava gücünü artırma ve filosunu modernize etme amacı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kadena, denizaşırı ilk üs oldu

Açıklamaya göre uçakların üsse gelişi, 18’inci Hava Kanadı’nın muharip uçak modernizasyonunda ve ABD’nin Pasifik’teki hava gücünü artırma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.

F-15EX Eagle II savaş uçaklarının konuşlandırıldığı ilk üs, ABD’deki Portland Ulusal Hava Muhafızları Üssü’nde bulunan 142’nci Hava Kanadı’ydı. Kadena Hava Üssü ise bu uçakların konuşlandırıldığı ikinci üs olurken, söz konusu uçakları teslim alan ilk denizaşırı ABD üssü olarak kayda geçti.

Gelişmiş elektronik sistemler taşıyor

Açıklamada, F-15EX Eagle II savaş uçaklarının gelişmiş elektronik havacılık sistemleri ve modernize edilmiş elektronik harp sistemleri sunduğu vurgulandı. Uçaklar, artırılmış mühimmat taşıma kapasitesine de sahip.

Yapılan konuşlandırmanın Kadena Hava Üssü’nün askeri kapasitesini güçlendirdiği belirtilen açıklamada, yeni uçakların Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF) ve diğer bölgesel müttefiklerle ortak hazırlık duruşuna katkı sağladığı ifade edildi.

Tuğgeneral Gallemore konuşlandırmayı değerlendirdi

18’inci Hava Kanadı Komutanı Tuğgeneral John Gallemore, konuşlandırmanın ABD’nin Pasifik’teki hava gücü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gallemore, "Bu uçaklar saldırganlığı caydırma, gelişen tehditlere cevap verme ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızla birlikte Japonya’yı savunma kabiliyetlerimizi güçlendiriyor. Bu uçakların Kadena Hava Üssü’ndeki kalıcı varlığı, ABD-Japonya ittifakına olan bağlılığımızı pekiştiriyor ve dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birine gelişmiş muharebe kabiliyetleri getirmeye devam etmemizi sağlıyor" dedi.

Başlıklar :f-15ex eagle iikadena hava üssüabd hava kuvvetlerijohn gallemore
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ABD’nin Japonya’daki hava gücüne F-15EX desteği
ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'daki Kadena Hava Üssü'ne kalıcı olarak tahsis edilen ilk iki F-15EX Eagle II savaş uçağının üsse ulaştığını açıkladı.
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