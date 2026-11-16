Axios'a konuşan ve ismini paylaşmayan yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda "kararsız kaldığını" öne sürdü.

Aynı kaynaklar, Vance'in olası bir adaylığı eşi Usha ve ailesiyle görüştüğünü aktardı.

Nihai karar yeni yıldan sonra

Yetkililer, Vance'in aday olup olmayacağına dair nihai kararını ancak yeni yıldan sonra vereceğini iddia etti. Bu kararı açıklaması ise ilkbaharın sonlarını bulabilir.

Vance'in adaylığını erken duyurması halinde dikkatlerin Trump'tan uzaklaşabileceği konusunda tedbirli davrandığı ileri sürüldü.

Yakın çevresi konumunun değişmediğini savundu

Başkan Yardımcısına yakın kişiler ise Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı yenilginin Vance'in partinin "önde gelen adayı" konumunu değiştirmediğini savundu.

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Bu kişilere göre Vance, Peter Thiel, David Sacks ve Elon Musk gibi önemli bağışçılarla bağlantı içinde. Ara seçimlerdeki kampanyası sırasında da 2028'de kendisine "faydalı" olabilecek yetkililerle ilişkiler kurdu.

Vance'in ayrıca, bazı teknoloji liderleri ve muhafazakar bağışçılardan oluşan büyük bir ağ olan Rockbridge Network ile ara seçimlerin ardından bir araya geldiği ifade edildi. Kuruluşuna Vance'in ön ayak olduğu bu grubun 2028'de onun kampanyasını destekleyebileceği belirtildi.