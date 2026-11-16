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ABD’de 2028 adaylık bilmecesi: Vance kararını erteledi

10:23, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimlerindeki adaylık kararını yeni yıldan sonra vermesinin beklendiği iddia edildi.

Axios'a konuşan ve ismini paylaşmayan yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda "kararsız kaldığını" öne sürdü. Nihai kararın ancak yeni yıldan sonra verileceği iddia edildi.

Axios'a konuşan ve ismini paylaşmayan yetkililer, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda "kararsız kaldığını" öne sürdü.

Aynı kaynaklar, Vance'in olası bir adaylığı eşi Usha ve ailesiyle görüştüğünü aktardı.

Nihai karar yeni yıldan sonra

Yetkililer, Vance'in aday olup olmayacağına dair nihai kararını ancak yeni yıldan sonra vereceğini iddia etti. Bu kararı açıklaması ise ilkbaharın sonlarını bulabilir.

Vance'in adaylığını erken duyurması halinde dikkatlerin Trump'tan uzaklaşabileceği konusunda tedbirli davrandığı ileri sürüldü.

Yakın çevresi konumunun değişmediğini savundu

Başkan Yardımcısına yakın kişiler ise Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı yenilginin Vance'in partinin "önde gelen adayı" konumunu değiştirmediğini savundu.

Bu kişilere göre Vance, Peter Thiel, David Sacks ve Elon Musk gibi önemli bağışçılarla bağlantı içinde. Ara seçimlerdeki kampanyası sırasında da 2028'de kendisine "faydalı" olabilecek yetkililerle ilişkiler kurdu.

Vance'in ayrıca, bazı teknoloji liderleri ve muhafazakar bağışçılardan oluşan büyük bir ağ olan Rockbridge Network ile ara seçimlerin ardından bir araya geldiği ifade edildi. Kuruluşuna Vance'in ön ayak olduğu bu grubun 2028'de onun kampanyasını destekleyebileceği belirtildi.

Başlıklar :jd vance2028 başkanlık seçimleriabd başkan yardımcısırockbridge network
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ABD’de 2028 adaylık bilmecesi: Vance kararını erteledi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimlerindeki adaylık kararını yeni yıldan sonra vermesinin beklendiği iddia edildi.
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