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Aylardır konuşuluyordu: Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı

08:53, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:05, 16/11/2026, Pazartesi
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Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Sanatçının vasiyetinde tüm mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülürken, banka hesaplarındaki nakit miktarına ilişkin yeni bir iddia da ortaya atıldı.

Sanatçının 9 Mayıs 2022 tarihinde doktor raporu eşliğinde hazırladığı belirtilen vasiyetinde, bütün mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığı ifade ediliyor.

Söz konusu vasiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte İnanır’ın ailesi ile Jülide Kural arasında miras ve kişisel eşyalar üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar da gündeme geldi.




BANKA HESAPLARINDA 60 MİLYON TL İDDİASI

Mirasla ilgili tartışmalar sürerken Kadir İnanır’ın banka hesaplarında bulunan nakit miktarına ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. İddialara göre usta oyuncunun banka kayıtlarında yaklaşık 60 milyon TL nakit para bulunuyor.


Hürriyet'in haberine göre vasiyetin resmî olarak açıklanması öncesinde gündeme gelen bu rakam, sanatçının toplam mal varlığına ilişkin merakı da artırdı.



TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN GAYRİMENKULLERİNİ SATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ


Kadir İnanır’ın uzun yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önemli miktarda tedavi masrafı yaptığı belirtiliyor. Sanatçının Türkiye’deki özel hastanelerde gördüğü tedavilerin yanı sıra Küba’ya da tedavi amacıyla gittiği biliniyor.


İddialara göre İnanır, 2018 yılında yaşadığı sağlık sorunlarından önce Dalaman’daki yazlığını satarak tedavi giderlerini karşıladı. İlerleyen yıllarda ise Ulus’taki evini elden çıkardığı öne sürüldü.


Sanatçının hayatının son döneminde yaşadığı Beykoz'daki evin ise iş insanı İsmet Acar tarafından kendisine hediye edildiği daha önce gündeme gelmişti.


ÖZEL KOLEKSİYONLARI DA MİRAS TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Miras sürecinde yalnızca gayrimenkuller ve banka hesapları değil, Kadir İnanır’ın yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme taşındı.


Sanatçının vefatının ardından yeğeni Levent İnanır’ın polis eşliğinde eve girerek değerli eşyaların sayımını yaptırdığı belirtildi. Ancak saat, çakmak ve tespih gibi özel koleksiyon parçalarının kasada bulunmadığı yönündeki iddiaların da tutanaklara geçtiği aktarıldı.


İnanır’ın mirasıyla ilgili gözler, vasiyetin resmî olarak açıklanmasına ve aile üyelerinin bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.

Başlıklar :kadir inanırjülide kuralkadir inanır servetikadir inanır mirası
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Aylardır konuşuluyordu: Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı

Sanatçının 9 Mayıs 2022 tarihinde doktor raporu eşliğinde hazırladığı belirtilen vasiyetinde, bütün mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığı ifade ediliyor.

Söz konusu vasiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte İnanır’ın ailesi ile Jülide Kural arasında miras ve kişisel eşyalar üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar da gündeme geldi.




BANKA HESAPLARINDA 60 MİLYON TL İDDİASI

Mirasla ilgili tartışmalar sürerken Kadir İnanır’ın banka hesaplarında bulunan nakit miktarına ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. İddialara göre usta oyuncunun banka kayıtlarında yaklaşık 60 milyon TL nakit para bulunuyor.


Hürriyet'in haberine göre vasiyetin resmî olarak açıklanması öncesinde gündeme gelen bu rakam, sanatçının toplam mal varlığına ilişkin merakı da artırdı.



TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN GAYRİMENKULLERİNİ SATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ


Kadir İnanır’ın uzun yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önemli miktarda tedavi masrafı yaptığı belirtiliyor. Sanatçının Türkiye’deki özel hastanelerde gördüğü tedavilerin yanı sıra Küba’ya da tedavi amacıyla gittiği biliniyor.


İddialara göre İnanır, 2018 yılında yaşadığı sağlık sorunlarından önce Dalaman’daki yazlığını satarak tedavi giderlerini karşıladı. İlerleyen yıllarda ise Ulus’taki evini elden çıkardığı öne sürüldü.


Sanatçının hayatının son döneminde yaşadığı Beykoz'daki evin ise iş insanı İsmet Acar tarafından kendisine hediye edildiği daha önce gündeme gelmişti.


ÖZEL KOLEKSİYONLARI DA MİRAS TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Miras sürecinde yalnızca gayrimenkuller ve banka hesapları değil, Kadir İnanır’ın yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme taşındı.


Sanatçının vefatının ardından yeğeni Levent İnanır’ın polis eşliğinde eve girerek değerli eşyaların sayımını yaptırdığı belirtildi. Ancak saat, çakmak ve tespih gibi özel koleksiyon parçalarının kasada bulunmadığı yönündeki iddiaların da tutanaklara geçtiği aktarıldı.


İnanır’ın mirasıyla ilgili gözler, vasiyetin resmî olarak açıklanmasına ve aile üyelerinin bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.

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