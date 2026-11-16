Aylardır konuşuluyordu: Kadir İnanır'ın serveti ortaya çıktı

ÖZEL KOLEKSİYONLARI DA MİRAS TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Miras sürecinde yalnızca gayrimenkuller ve banka hesapları değil, Kadir İnanır’ın yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme taşındı.





Sanatçının vefatının ardından yeğeni Levent İnanır’ın polis eşliğinde eve girerek değerli eşyaların sayımını yaptırdığı belirtildi. Ancak saat, çakmak ve tespih gibi özel koleksiyon parçalarının kasada bulunmadığı yönündeki iddiaların da tutanaklara geçtiği aktarıldı.





İnanır’ın mirasıyla ilgili gözler, vasiyetin resmî olarak açıklanmasına ve aile üyelerinin bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum sergileyeceğine çevrildi.