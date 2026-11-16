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A Milli Takım Fransa'ya mağlup: Uluslar Ligi'nde 6'da 0 çektik

00:38, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:57, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlk kez mücadele ettiğimiz A Ligi'nde A Milli Takım, sıfır çekti.

Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ni puansız tamamladı. -11 averajla kritik durumda bulunan ay-yıldızlıların küme düşüp düşmeyeceği, Sırbistan'ın yarın oynayacağı maçın ardından belli olacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Altı karşılaşmada da puan alamayan ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalıp kalamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele eden A Milli Takım, grup aşamasındaki 6 karşılaşmanın tamamını kaybederek organizasyonu puansız tamamladı. Fransa karşısında tek golümüzü 90. dakikada Abdülkerim kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Fransa, 47. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Kroupi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin son dakikalarında Türkiye farkı bire indirse de karşılaşma Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE'NİN KADERİ SIRBİSTAN'IN MAÇINA KALDI

A Milli Takım'ın Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gözler diğer gruplardaki sonuçlara çevrildi.

Türkiye'nin averajı -11, Çekya'nın -11, bir maçı eksik Sırbistan'ın ise -7 olarak kayıtlara geçti. UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Galler ise 3 puanla son sırada bulunuyor.

UEFA Uluslar A Ligi'nde dört grup sonuncusundan en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken diğer iki takım A/B Ligi play-off'unda mücadele ediyor.

Türkiye'nin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, Sırbistan'ın yarın oynayacağı karşılaşmanın ardından netlik kazanacak. Sırbistan'ın Yunanistan karşısında alacağı sonuç, A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma ihtimalini belirleyecek.


FRANSA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Diouf, Konaté, Jacquet, Kumbedi, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Barcola, Mbappé, Olise.

Türkiye: Berke Özer, Barış Alper, Emirhan Topçu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.


MAÇTAN DAKİKALAR

6' Sol kanatta topla buluşan Rabiot, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke uzanarak topu kornere gönderdi.

14' Fransa etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Cherki, kısa pasta topu Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun kale sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Berke gole izin vermedi.

16' Can Uzun'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Konate son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

21' Mbappe'nin pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Barcola, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak Berke bu pozisyonda da geçit vermedi.

32' A Milli Takım etkili geldi. Eren Elmalı'yla paslaşan Arda Güler, ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı aldı. Yıldız oyuncunun sert şutunda, Jacquet araya girerek topu kornere yolladı.

34' Net pozisyonda Berke gole izin vermedi. Da Cunha'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içinde yerden vuruşunda, Berke ayak koyarak topu kornere gönderdi.

35' A Milli Takım gole çok yaklaştı. Can Uzun'un savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İsmail Yüksek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak Maignan'da kaldı.

38' Sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası dışından sağ çaprazdan uzak köşeye doğru sert vurdu, kaleci Berke uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

İKİNCİ YARI

49' Fransa öne geçti. Cherki'nin soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Rabiot, kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Barcola'nın vuruşunda topla son oynayan Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

59' Deniz'in pasında meşin yuvarlağı alan Arda Güler rakip ceza sahasına girip yerden vurdu, Jacquet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

61' Sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası sağ çaprazına gelip sert vurdu, kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

64' Cherki'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. Berke bu pozisyonda gole izin vermedi.

70' Jacquet'in hatalı pasında araya giren Arda Güler ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

75' Olise'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Mbappe'nin düzeltip vuruşunda, Merih Demiral son anda araya girerek gole engel oldu.

80' Fark 2'ye çıktı. Cherki'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kroupi'nin çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

83' Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Merih, Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90' Milli takım farkı 1'e indirdi. Sağdan kazanılan kornerde Arda Güler, ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 2-1.


FRANSA - TÜRKİYE MAÇ SONUCU

FRANSA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ
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Başlıklar :A Milli Futbol TakımıUluslar LigiFransaTürkiye
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A Milli Takım Fransa'ya mağlup: Uluslar Ligi'nde 6'da 0 çektik
İlk kez mücadele ettiğimiz A Ligi'nde A Milli Takım, sıfır çekti.
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