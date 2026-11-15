Uğurcan Çakır'dan kötü haber: TFF son durumunu açıkladı

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki son maçında deplasmanda Fransa’nın konuğu olacak.
Ay-yıldızlıların 30 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle saat 22.45'te başlayacak mücadelenin kadrosunda yer almadı.
TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Millî futbolcumuız Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.