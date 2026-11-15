Uğurcan Çakır'dan kötü haber: TFF son durumunu açıkladı

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki son maçında deplasmanda Fransa’nın konuğu olacak.

Ay-yıldızlıların 30 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle saat 22.45'te başlayacak mücadelenin kadrosunda yer almadı.