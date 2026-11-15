Trabzonspor özel maçta Zenit'e mağlup

Milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, as oyuncularından yoksun çıktığı mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililerin eski futbolcusu Felipe Augusto da attığı golün ardından sevinç yaşamadı.
Milli arayı değerlendirmek için Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Forma şansı bulamayan oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden bordo-mavililer, Zenit karşısında istediği sonucu alamadı.
Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Felipe Augusto, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (K.K) ve 75. dakikada Sobolev kaydetti.
AUGUSTO'DAN GOL SONRASI SEVİNÇ YOK
Trabzonspor'un eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto, karşılaşmanın 13. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti. Augusto'nun golün ardından sevinç yaşamaması dikkat çekti.
GÖZLER EYÜPSPOR MAÇINDA
Zenit karşılaşmasının ardından izin yapacak olan Trabzonspor, hafta içinde yeniden çalışmalara başlayacak. Bordo-mavililer, milli aranın ardından sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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