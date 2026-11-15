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Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: ‘Muhteşem olur’

14:39, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:44, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı kritik galibiyetle nefes alan Karadeniz temsilcisinde gözler hem zorlu deplasmana hem de kış transfer dönemine çevrildi. Başkan Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, takımın geleceğine ilişkin umutlu konuştu. 

Konyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdiklerini belirten Yıldırım, kırmızı-beyazlıların ligde kalacağına inandığını vurgularken devre arası transfer planlaması hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.


"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Samsunspor, Süper Lig'de yaşadığı 8 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Milli araya üç puanla giren Karadeniz temsilcisinde Başkan Yüksel Yıldırım, bu sonucun takım üzerindeki baskıyı azalttığını ve camiaya yeni bir hava getirdiğini söyledi.


Konyaspor karşısında futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, "Çocuklar aslanlar gibi oynadılar. Üzerimizdeki stresi kaldırdılar. Bu galibiyet camiaya yeni bir hava getirdi. Takımın artık ligde kalacağına inanıyorum. Ancak bunu konuşmakla, söylemekle olmuyordu. Sahada göstermeleri gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray deplasmanından puan hedefi

Milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına çıkacak Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, zorlu karşılaşmaya rağmen takımına güvendiğini belirtti.


Sarı-kırmızılı ekibin güçlü bir rakip olduğunu kabul eden Yıldırım, İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini ifade ederek, "Galatasaray maçı bizim için çok zor. Oraya puan almak için gideceğiz. Biz sahaya çıkıp Samsunspor'un pozitif futbolunu yansıtacağız. Oyuncularımızın düşünüldüğü gibi olmadığını göstermek istiyoruz. Üzerine puan alırsak muhteşem olur" diye konuştu.

Samsunspor Başkanı, sezonun kalan bölümü için önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Önce ligde kalacağız, ardından ilk 10'u hedefleyeceğiz" dedi.


Devre arası transferleri için harekete geçildi

Kadroda yapılması planlanan değişikliklere de değinen Yıldırım, forma şansı bulamayan bazı genç oyuncuların gelişimlerini sürdürebilmeleri için kiralık gönderilebileceğini açıkladı.



Bu futbolcuların gelecekte Samsunspor kadrosunda yer alabileceklerine inandığını belirten Yıldırım, "Ayrılık olacak tabii. Oynamayan oyuncularımız arasında ayrılmasını düşündüklerimiz var. Bu çocukların gelecekte takımda yer alacağına inanıyoruz ama oynayarak gelişmeleri gerekiyor. Bu nedenle onları 1. Lig'de devamlı forma giyebilecekleri takımlara vermek için görüşmeler yapıyoruz. Onları isteyen kulüpler de var. Çünkü oyuncularımız iyi oyuncular" ifadelerini kullandı.


Yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin de konuşan Yıldırım, yeni transferler yapabilmek için mevcut kadroda ayrılıkların yaşanması gerektiğini söyledi.

"Bir tane boşluğumuz var. Benim iki ya da üç yabancı daha almam lazım. Bunun için bir kontenjanın yanı sıra iki veya üç yabancıyı da göndermem gerekiyor. Göndermeden yeni oyuncu alamam. Bu matematik üzerinde çalışıyoruz" diyen Yıldırım, kadro planlamasının sürdüğünü aktardı.


"Fesih işlemleri göründüğü kadar kolay değil"

Oyuncularla yolların ayrılması sürecinde hukuki risklerin de bulunduğuna dikkat çeken Samsunspor Başkanı, sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesinin kulüpleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceğini dile getirdi.

Yıldırım, "Oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshediyorsunuz, ardından FIFA'ya gidiyor. FIFA da size yaptırım uygulayabiliyor. Hatta iki yıl transfer yasağıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu işler göründüğü kadar kolay değil" sözleriyle transfer çalışmalarındaki zorluklara dikkat çekti.


Yeni transferler Antalya kampına yetiştirilecek

Samsunspor'un eksik bölgelerini güçlendirmek istediklerini belirten Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde doğru isimlere yönelmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, "Eksiklerimizi dolduracağına inandığımız oyuncuları bulacağız, görüşeceğiz ve anlaşmaya çalışacağız. Yeni transferleri Antalya kampına getirip 3 hafta içerisinde takıma katmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kırmızı-beyazlı yönetim, kadroda yapılacak ayrılıkların ardından yabancı kontenjanında yer açarak takıma takviye yapmayı hedefliyor.


Başlıklar :GalatasaraySüper LigSamsunsporYüksel Yıldırım
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Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: ‘Muhteşem olur’

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, takımın geleceğine ilişkin umutlu konuştu. 

Konyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdiklerini belirten Yıldırım, kırmızı-beyazlıların ligde kalacağına inandığını vurgularken devre arası transfer planlaması hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.


"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Samsunspor, Süper Lig'de yaşadığı 8 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Milli araya üç puanla giren Karadeniz temsilcisinde Başkan Yüksel Yıldırım, bu sonucun takım üzerindeki baskıyı azalttığını ve camiaya yeni bir hava getirdiğini söyledi.


Konyaspor karşısında futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, "Çocuklar aslanlar gibi oynadılar. Üzerimizdeki stresi kaldırdılar. Bu galibiyet camiaya yeni bir hava getirdi. Takımın artık ligde kalacağına inanıyorum. Ancak bunu konuşmakla, söylemekle olmuyordu. Sahada göstermeleri gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray deplasmanından puan hedefi

Milli aranın ardından Galatasaray deplasmanına çıkacak Samsunspor'da Yüksel Yıldırım, zorlu karşılaşmaya rağmen takımına güvendiğini belirtti.


Sarı-kırmızılı ekibin güçlü bir rakip olduğunu kabul eden Yıldırım, İstanbul'dan puanla dönmek istediklerini ifade ederek, "Galatasaray maçı bizim için çok zor. Oraya puan almak için gideceğiz. Biz sahaya çıkıp Samsunspor'un pozitif futbolunu yansıtacağız. Oyuncularımızın düşünüldüğü gibi olmadığını göstermek istiyoruz. Üzerine puan alırsak muhteşem olur" diye konuştu.

Samsunspor Başkanı, sezonun kalan bölümü için önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Önce ligde kalacağız, ardından ilk 10'u hedefleyeceğiz" dedi.


Devre arası transferleri için harekete geçildi

Kadroda yapılması planlanan değişikliklere de değinen Yıldırım, forma şansı bulamayan bazı genç oyuncuların gelişimlerini sürdürebilmeleri için kiralık gönderilebileceğini açıkladı.



Bu futbolcuların gelecekte Samsunspor kadrosunda yer alabileceklerine inandığını belirten Yıldırım, "Ayrılık olacak tabii. Oynamayan oyuncularımız arasında ayrılmasını düşündüklerimiz var. Bu çocukların gelecekte takımda yer alacağına inanıyoruz ama oynayarak gelişmeleri gerekiyor. Bu nedenle onları 1. Lig'de devamlı forma giyebilecekleri takımlara vermek için görüşmeler yapıyoruz. Onları isteyen kulüpler de var. Çünkü oyuncularımız iyi oyuncular" ifadelerini kullandı.


Yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin de konuşan Yıldırım, yeni transferler yapabilmek için mevcut kadroda ayrılıkların yaşanması gerektiğini söyledi.

"Bir tane boşluğumuz var. Benim iki ya da üç yabancı daha almam lazım. Bunun için bir kontenjanın yanı sıra iki veya üç yabancıyı da göndermem gerekiyor. Göndermeden yeni oyuncu alamam. Bu matematik üzerinde çalışıyoruz" diyen Yıldırım, kadro planlamasının sürdüğünü aktardı.


"Fesih işlemleri göründüğü kadar kolay değil"

Oyuncularla yolların ayrılması sürecinde hukuki risklerin de bulunduğuna dikkat çeken Samsunspor Başkanı, sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesinin kulüpleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceğini dile getirdi.

Yıldırım, "Oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshediyorsunuz, ardından FIFA'ya gidiyor. FIFA da size yaptırım uygulayabiliyor. Hatta iki yıl transfer yasağıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu işler göründüğü kadar kolay değil" sözleriyle transfer çalışmalarındaki zorluklara dikkat çekti.


Yeni transferler Antalya kampına yetiştirilecek

Samsunspor'un eksik bölgelerini güçlendirmek istediklerini belirten Yüksel Yıldırım, devre arası transfer döneminde doğru isimlere yönelmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, "Eksiklerimizi dolduracağına inandığımız oyuncuları bulacağız, görüşeceğiz ve anlaşmaya çalışacağız. Yeni transferleri Antalya kampına getirip 3 hafta içerisinde takıma katmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kırmızı-beyazlı yönetim, kadroda yapılacak ayrılıkların ardından yabancı kontenjanında yer açarak takıma takviye yapmayı hedefliyor.


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