Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama: ‘Muhteşem olur’

Yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin de konuşan Yıldırım, yeni transferler yapabilmek için mevcut kadroda ayrılıkların yaşanması gerektiğini söyledi.

"Bir tane boşluğumuz var. Benim iki ya da üç yabancı daha almam lazım. Bunun için bir kontenjanın yanı sıra iki veya üç yabancıyı da göndermem gerekiyor. Göndermeden yeni oyuncu alamam. Bu matematik üzerinde çalışıyoruz" diyen Yıldırım, kadro planlamasının sürdüğünü aktardı.



