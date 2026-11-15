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Sezonu kapatan Kvaratskhelia yeni işini açıkladı

11:56, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 12:03, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Çapraz bağları kopan yıldız isim saha kenarına böyle alınmıştı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Ameliyat masasına yatan Gürcü futbolcu, sahalardan uzak kalacağı 6 aylık süreçte yayıncılığa başladığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir sakatlık geçiren Paris Saint-Germain'in Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'dan kötü haber geldi. Yapılan kontrollerde çapraz bağını yırtığı tespit edilen 25 yaşındaki hücum oyuncusu başarılı bir operasyon geçirirken, sahalardan uzun süre uzak kalacağı kesinleşti.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Kvaratskhelia, sahalardan ayrı kalacağı dönemi değerlendirmek adına dikkat çekici bir karara imza attı ve yayıncılığa başladığını duyurdu. Kendi açtığı canlı yayında taraftarlara seslenen başarılı futbolcu, "6 ay futbol oynamayacağım, sadece yayın açacağım" ifadelerini kullandı.

PSG performansı ve piyasa değeri

Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kvaratskhelia, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 2 gol ve 1 asitlik skor katkısı üretti.


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Başlıklar :Khvicha KvaratskheliaPSGFransa
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Sezonu kapatan Kvaratskhelia yeni işini açıkladı
Çapraz bağları kopan yıldız isim saha kenarına böyle alınmıştı.
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