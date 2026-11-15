Ali Ece, “Arda Güler'den daha iyi futbolcu duyana kadar sessiz kal” testine girdi: Bakın kimi seçti

Ece, Yamal'ı daha değerli bulmasının nedenini de şu sözlerle açıkladı:





"Yamal niye daha değerli, çünkü o bir sistemin ürünü. Arda Güler ise bizim olmayan, daha doğrusu çok bozuk olan oyuncu yetiştirme sistemimizdeki güzel bir hata! Yamal'ı altyapıdan en kötü Ronaldinho olur diye yetiştiriyorlar ki o Messi olmak istiyor. O yüzden maalesef Lamine Yamal. Çünkü sistematik bir şekilde oyuncu yetiştirme fabrikasının son modeli."