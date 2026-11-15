Fenerbahçeli futbolcu için bomba iddia: "Sezon sonunda yüzde 99 Galatasaray'a gider"

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. 27 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması hâlinde ezeli rakibe imza atabileceği öne sürüldü.
Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşanabileceği iddia edildi.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılabileceği ileri sürüldü.
343 Digital YouTube kanalında konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu, olası transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sezon sonu devam edilmezse Mert Müldür bana göre yüzde 99 Galatasaray'a gider."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Mert Müldür'ün derbi sırasında birbirlerine sarıldığı anlar da gündem olmuştu. Söz konusu görüntüler, transfer iddiasının ardından yeniden dikkat çekti.
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