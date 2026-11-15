Fenerbahçeli futbolcu için bomba iddia: "Sezon sonunda yüzde 99 Galatasaray'a gider"

Fransa - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek. Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak. Fransa - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.