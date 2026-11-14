Portekiz basını Rafael Leao'yu sevindirecek haberi duyurdu

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UEFA Uluslar Kupası'nda bu akşam Braga'da oynanacak kritik Portekiz-Danimarka karşılaşması öncesinde Portekiz Milli Takımı'nda kadro şekillendi.

Ronaldo'nun emekli olmasıyla boşalan efsanevi 7 numaralı formayı geçici olarak Club Brugge'ün kanat oyuncusu Carlos Forbs giyecek.

7 numaranın yeni sahibi Leao olacak

Portekiz basınında yer alan haberlere göre milli takımların 1'den 23'e kadar numara seçme zorunluluğu nedeniyle geçici olarak doldurulması gereken bu formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı sebebiyle bu iki maçta forma giyemeyen Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

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Portekiz'den Ronaldo'ya font jesti

Öte yandan Portekiz Futbol Federasyonu Ronaldo'yu onurlandırmak için yıldız ismin kullandığı 7 numaralı fontu emekli etti. Yeni formayı giyecek oyuncunun arkasında yazan 7 numara, Ronaldo'nunki ile aynı olmayacak. Efsane isme bu şekilde saygı gösterilmesi planlanıyor.

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