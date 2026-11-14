Altay Bayındır yeni takımında ilk maçına çıktı! Gol yağmuru oldu

İspanya'da kupa heyecanında Celta Vigo, İspanya 4. Lig takımlarından Salamanca'ya konuk oldu. Toplam 5 gole sahne olan müsabakada üstün bir futbol sergileyen Celta Vigo, sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Altay Bayındır'dan ilk maç açıklaması

Sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak Celta Vigo'ya transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, bu karşılaşmayla birlikte ilk kez Celta Vigo formasını giydi.

Maçın ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum çünkü her zaman oynamak ve kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum. Sonunda Celta formasıyla ilk maçımı oynadım. Galibiyetten çok mutluyum ama çok çalışmaya ve daha fazla maç kazanmaya devam etmeliyiz. Bizim için her maç önemli."

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