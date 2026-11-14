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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak.

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak, dördüncü hakem ise Robert Jones olacak. Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de yine TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.

Türkiye grupta puansız son sırada

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde ilk puan ya da puanlarını Fransa deplasmanında almak istiyor. A Ligi'nde oynadığı 5 maçın tamamını kaybeden Türkiye, 1. Grup'un tek puansız takımı konumunda.

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Milli takım, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi. Grupta İtalya ve Fransa 10'ar puanla ikinci sırayı paylaşırken, Belçika'nın 9 puanı bulunuyor.

DHA

A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor

A Milli Takım, 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde yoluna devam edebilme ihtimalini koruyor. Dört grubun son sırasındaki takımlardan en kötü puan ve averaja sahip 2'si doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer 2 takım ise A Ligi'nde kalabilmek için B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye 0 puan ve -10 averajla son sırada bulunuyor. 2. Grup'ta Sırbistan'ın puanı yok, averajı -7. 3. Grup'ta Çekya da 0 puan ve -10 averajla sonda yer alıyor. 4. Grup'taki Norveç'in ise 3 puanı var. Bu takımlar son maçlarda da puanla tanışamazsa, play-off oynayacak ekipler averajla belli olabilecek.

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Abdülkerim dönüyor, Ozan cezalı

Sarı kart cezası nedeniyle İzmir'deki Belçika maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, cezasını tamamladı. Tecrübeli savunmacı, teknik direktör Sergen Yalçın görev verirse Fransa karşısında sahaya çıkabilecek.

Belçika maçında sarı kart gören Ozan Kabak ise yarınki karşılaşmada oynayamayacak. 26 yaşındaki savunmacı, Fransa maçında görev alamayacağı için izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı.

Aday kadrolarda yer alan isimler

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)