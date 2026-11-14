Transfer haberini Shomurodov verdi: "Batrakov'u takip ediyorlar"

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Milli arada oynanan hazırlık karşılaşmasında Özbekistan ile Rusya kozlarını paylaştı. Paxtakor Markaziy Stadı'ndaki çekişmeli mücadele, Rusya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelede Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov ilk 11'de sahaya çıktı. Özbekistan cephesinde ise Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile Fayzullaev karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Shomurodov'dan Batrakov ve Real Madrid sözleri

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eldor Shomurodov, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov'dan övgüyle bahsetti. Batrakov'un Türkiye'de çok konuşulduğunu belirten Shomurodov, şu ifadeleri kullandı:

"Batrakov Türkiye'de çok konuşuluyor. Ligin büyük yıldızlarından biri. Geleceği? Bence tamamen kendi elinde. Eğer böyle oynamaya devam ederse, büyük başarılara imza atacak."

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Eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesinin hatırlatılması ve "Belki Aleksey'i Real Madrid'e tavsiye edersiniz?" şeklindeki soruya ise tecrübeli futbolcu, "Bence Real Madrid şu anda Batrakov'u zaten takip ediyor." cevabını verdi.