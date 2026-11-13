Süper Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattının önemli isimlerinden Nathan Ake'nin sakatlık durumuyla ilgili kulüpten resmi bir bilgilendirme yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."
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