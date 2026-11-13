Süper Lig'de transfer savaşı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı dünya yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü futbolcunun geleceğiyle ilgili ortaya atılan transfer iddiası Süper Lig'de heyecana neden oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından takip ettiği yıldız futbolcu için Milan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu öne sürüldü. Hollandalı oyuncunun sözleşmesiyle ilgili son açıklaması ise transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
Liverpool ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Virgil van Dijk hakkında transfer iddiası gündeme geldi.
İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'ı transfer listesine aldı. Haberde, üç kulübün de 35 yaşındaki savunmacının geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izlediği aktarıldı.
Haberde "Muhammed Salah, eski takım arkadaşıyla Boğaz'da yeniden bir araya gelmek için can atıyor" ifadesi dikkat çekti.
Hollandalı futbolcuyla Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği belirtilirken, Milan'ın da transfer yarışında olduğu öne sürüldü.
İtalyan ekibinde görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in Van Dijk'ı gelecek sezonun önemli transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü kaydedildi.
Haberde Milan'ın, Süper Lig'in üç temsilcisinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleriyle de rekabet etmesi gerekeceği vurgulandı.
Liverpool ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Van Dijk, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklama yapmıştı. Hollandalı yıldız, “Sözleşme yenilenirse güzel olur, aksi takdirde başka bir yere giderim” ifadelerini kullanmıştı.
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